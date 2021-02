Waar kun je de komende dagen schaatsen? De ijsschatkaart van Erik Ekkel biedt uitkomst

Op steeds meer plekken kunnen schaatsers de komende dagen hun ijzers onderbinden om slagen op het natuurijs te maken. De vraag is natuurlijk: waar kan dat veilig? Vanwege het niet doorgaan van toertochten, ontbreekt op veel plekken controle of het ijs sterk genoeg is. De schaatsbond KNSB en de Reddingsbrigade raden om die reden af om te schaatsen op open water. “Vermijd schaatsen op bevroren open water, het is onbetrouwbaar”, waarschuwt Jurre Trouw van de KNSB.

Niets is immers zo verraderlijk als natuurijs. Waar het op de ene plek sterk genoeg is, kan het een paar meter verderop helemaal anders zijn. Erik Ekkel biedt met zijn app IJsmeester de helpende hand, want schaatsers “gaan toch wel het ijs op”, meent hij. “Dan kun je maar beter zo goed mogelijke informatie verschaffen”, is zijn stellige overtuiging.

De schaatskaart van Erik Ekkel, woensdagmiddag om 15.00 uur, met nog erg veel rode plekken. Beeld Ekkel.com

‘Het is een gekkenhuis’

De schaatsfanaat in hart en nieren houdt met zijn digitale kaart natuurijsplekken nauwlettend in de gaten, op basis van bevindingen van schaatsers. Het is deze dagen een gekkenhuis, vertelt Ekkel, die al ruim honderd meldingen binnen kreeg uit het hele land. “Het zijn nu nog vooral waaghalzen die het gaan proberen, maar de komende dagen zal dat snel veranderen met de koude dagen in het vooruitzicht.”

De ijsschatkaart is inmiddels een begrip onder schaatsend Nederland. Ruim tien jaar geleden begon hij met de kaart, omdat Ekkel merkte dat het moeilijk was om betrouwbare plekken te vinden om te schaatsen op natuurijs. Hoewel ook commerciële partijen het probeerden, is hij de enige die is overgebleven en een schaatskaart voor natuurijs adequaat bijhoudt. “Schaatsers gunnen mij het denk ik, omdat het geen commercieel bedrijf is dat erachter zit, maar ik een van hen ben.”

Die gunfactor is nodig, want Ekkel is afhankelijk van de meldingen van mensen zelf. Het werkt simpel. Met de app kunnen schaatsers de dikte en conditie van het ijs op een locatie aangeven. Vervolgens wordt het icoontje rood. Naarmate er volgens Ekkel voldoende betrouwbare meldingen zijn, kleurt het icoontje op de schaatsplek groen.

Zorgt app voor onveilige situaties?

Maar werkt hij onveilige situaties niet juist in de hand door plekken met natuurijs te promoten? De KNSB roept juist op om te kiezen voor de natuurijsbanen en de Reddingsbrigade raadt schaatsen op open water af. “De controle ontbreekt en de app maakt gebruik van gebruikersinformatie. Die is lang niet altijd betrouwbaar, want er is geen veiligheidscheck”, zegt Trouw van de KNSB.

Daarnaast: “De ervaren schaatsers kunnen teruggaan in de tijd en kennen de gevaren. Maar steeds minder mensen komen in aanraking met ijs, waardoor zij die gevaren veel minder goed kennen. En vanuit de overheid en onszelf is ook aangegeven: beperk reisbewegingen.”

Ekkel verdedigt zijn platform. “Ik laat juist zien waar het veilig kan, en zet de plek pas op ‘groen’, als ik overtuigd ben dat het kan.” De KNSB weet dat mensen toch wel naar het natuurijs trekken. Daarom heeft de bond Ekkel gevraagd in de communicatie samen op te trekken, in ieder geval te melden wat de gevaren zijn en rekening te houden met corona. Ekkel: “Zo wil ik ook een druktemelder toevoegen, zodat iedereen weet hoe druk het is op potentiële schaatsplekjes”.

