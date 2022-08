Waar komt toch de liefde voor havermelk vandaan?

De bubbels in het schuim op de havercappuccino die op tafel wordt gezet in Corazon Coffee in Amersfoort zijn misschien nét ietsjes groter. Voor de rest is het verschil met de koemelkcappuccino klein, wijst eigenaar Dirk-Jan Stip. “Onze barista’s hebben wel echt moeten oefenen. Het duurde zeker een maand voordat het lukte.”

Vijftien jaar geleden, toen Stip zijn zaak opende, verkocht hij alleen nog sojamelk. “Toen waren negen op de tien plantaardige koffies met soja. Inmiddels is het negen op de tien haver, en misschien één soja.” In totaal is nu één op de vijf koffies die over de toonbank gaan met haver. “We staan aan het begin van een haverrevolutie.”

In de bakkerij ietsjes verderop waarvan Stip ook eigenaar is, zit Kiki Morelisse. De achttienjarige at vlees en dronk melk totdat ze een profielwerkstuk over vleesvervangers ging maken. “Daarbij heb ik veel onderzoek gedaan naar dierenwelzijn, milieu en gezondheid.” Inmiddels is ze overtuigd vegetariër en drinkt ze haar koffie met havermelk. “Als ik nu koemelk drink vind ik het echt minder lekker. Havermelk heeft een lekker zoetje, de smaak is gewoon beter.”

Last van mijn maag

In koffie- lunch- en cadeauzaak Blur, een winkel “voor mensen die liefde hebben voor producten die ‘goed’ doen”, krijg je zelfs standaard havermelk in je koffie. Eduard Neudorf (38) die op het terras zit met zijn laptop open, vindt dat helemaal prima. Hij komt oorspronkelijk uit Berlijn en staat volledig achter de veganistische trend; hij drinkt ook helemaal geen melk meer. “Ik krijg dan toch een beetje last van mijn maag.”

Alhoewel het er in Amersfoort op lijkt dat vooral jongere mensen voor plantaardig kiezen, wil Corazon-eigenaar Stip haver voor iedereen toegankelijk houden. In zijn zaken betaal je niets extra's voor plantaardige melk, iets wat lang niet overal zo is. “Ik vind het een goede ontwikkeling dat mensen zich bewust zijn van hun voeding.” Havermelk is om in te kopen nog steeds duurder dan gewone melk, zegt hij, maar “het gaat toch niet om zulke grote bedragen. En moet je het daar nou echt van hebben als ondernemer?”

Stip heeft zelfs een klantenonderzoek gedaan om erachter te komen wat mensen nu precies verwachten van een havercappuccino. “Eerst hadden we havermelk die je niet echt proefde. Maar het bleek dat mensen ook de smaak van haver wilden: maar liefst driekwart zei dat juist lekker te vinden.” Drinkt hij zelf eigenlijk weleens een havercappuccino? “Nee, ik vind het toch iets te veel lijken op Brinta in je koffie.”

Haverkoeken zijn niet aan te slepen

Hij heeft heus wel wat horecatrends zien komen en gaan. Ook haver heeft inmiddels alweer concurrenten: van erwtenmelk bijvoorbeeld, die hij op een Amsterdamse koffiebeurs proefde. “Meestal begint iets in Amsterdam en is het ongeveer een jaar later ook hier een ding.”

Toch denkt Stip dat de erwtenpioniers niet meteen voet aan de grond zullen krijgen. “Haver is here to stay.” Hij heeft het idee dat het ingrediënt sowieso populair is. “De haverkoeken zijn in de bakkerij niet aan te slepen. Net als de overnight oats, havermout die ‘overnacht’ heeft in de koelkast. Haver is verantwoord, gezond. Het heeft een goed imago.”

Lees ook:

We kopen minder vleesvervangers, maar de toekomst van vega(n) ziet er rooskleurig uit

Voor het eerst groeit de verkoop van vleesvervangers niet meer, maar dat betekent niet dat we minder duurzaam gaan eten.