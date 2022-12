Waar kan het kabinet maandag sorry voor zeggen? Zes opties

Is het slavernijexcuus al mislukt voor het is uitgesproken, of kunnen de woorden die premier Mark Rutte namens het kabinet uitspreekt de boel nog redden? Na een week van gedoe, van kort geding tot een lijmpoging in Suriname, is dat de vraag die maandag op tafel ligt.

Rutte zal om drie uur het woord nemen in het Nationaal Archief in Den Haag, de plaats waar tot slaafgemaakten in maar liefst 1,9 miljoen papieren stukken voortleven. Zeker na alle ophef van de afgelopen weken zal elke zin die hij uitspreekt op een goudschaaltje zijn gewogen. Navraag leert dat het hoe dan ook een valreep-excuustekst wordt.

Donderdagavond liet een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat het schrijven van de speech ‘nog gaande’ was. “Allerlei mensen en organisaties hebben schriftelijk input geleverd na de gesprekken in het Catshuis. Men is er nog mee bezig.” Er werken verschillende ambtenaren aan, onder wie speechschrijvers, zegt hij.

Er ligt dus een hele lijst met excuusingrediënten bij het kabinet, waar ze hun eigen keuzes uit moeten maken. Gebruiken ze een juridische term als ‘misdrijf tegen de menselijkheid’ bijvoorbeeld, en benoemen ze specifiek of in algemene zin de fouten van de Nederlandse staat? En voor veel nazaten belangrijk: in hoeverre gaat het om onrecht van vandaag?

Het lijkt dus een simpele vraag – waar zegt het kabinet sorry voor – maar er gaat een mijnenveld achter schuil. Zes mogelijke ingrediënten van de excuustekst.

1. Sorry voor… de rol van de staat in de slavernij

In het verhitte maatschappelijke debat over het slavernijexcuus lijken velen ervan uit te gaan dat Mark Rutte namens het gehele Nederlandse volk excuses aanbiedt voor ‘ons aandeel’ in het slavernijverleden. Denk aan de trending hashtag #nietnamensmij, die deze week rondging in rechtse kringen op Twitter.

Maar volgens Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit, is dat zeer onwaarschijnlijk. “Het kabinet gaat alleen excuses aanbieden voor wat voorgaande landsbesturen van de Nederlandse staat in deze geschiedenis fout hebben gedaan. Daar kunnen ze politieke verantwoordelijkheid voor nemen, niet voor alle huidige inwoners van Nederland.”

De koloniale slavenhandel besloeg drie eeuwen en werd groot na de oprichting van de handelscompagnieën VOC (1602) en de WIC (1621). Dat is dus ver voor het jaar 1815, waarin de Nederlandse staat de vorm kreeg die hij nu heeft. Toch kun je het huidige Koninkrijk der Nederlanden zien als ‘rechtsopvolger’ van eerdere stadsbesturen en regeringen, legt Veraart uit. “Juist als rechtsopvolger ben je in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten van je voorgangers en een deel van het aangerichte onrecht recht te zetten.”

De diverse grote steden die het kabinet voorgingen, boden ook geen excuus aan namens hun inwoners, maar focusten op de rol van het voormalige stadsbestuur in slavernij, zegt Veraart. En de rol van de staat bij slavernij is ook dé focus van een ‘terreinverkenning’ die op dit moment wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken.

Dat het kabinet niet op de resultaten lijkt te wachten, vindt Veraart onbegrijpelijk. “Je moet eerst de waarheid weten voor je daarvoor excuus kan aanbieden.” Ook de onderzoekers zelf zijn door ‘19 december’ overvallen, zegt Esther Captain, als senior onderzoeker verbonden aan het KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) en betrokken bij ‘Staat en Slavernij’. ‘Een holle frase’, noemt ze een excuus zonder achterliggend rapport.

2. Sorry voor… het verschepen van honderdduizenden slaafgemaakten

De speechschrijvers op Algemene Zaken kunnen dus niet uit een doorwrocht onderzoek putten om de rol van het landsbestuur bij slavernij te specificeren. Dat is wel belangrijk, want volgens de ongeschreven regels van historische excuses, komt een ‘sorry’ waaruit weinig kennis van het historische onrecht blijkt, niet aan.

Hoezeer was de Nederlandse staat eigenlijk betrokken bij slavernij? Tegen afschaffing protesterende slavenhouders omschreven het in 1862 zo: ‘Vroeger, en zelfs nog niet zo heel lang geleden, werd het houden en aankoopen van slaven in de kolonie van overheidswege niet alleen aangemoedigd en beschermd, maar zelfs verplichtend gemaakt.’

Met deze zin raakten de slavenhouders ‘de kern’ van het slavernijsysteem, schrijven Kwame Nimako, Mano Delea en Mitchell Esajas in hun onderzoek ‘Waarom vrijheid niet kon wachten: het parlementair debat rondom de afschaffing van de slavernij’. Het was namelijk ‘een systeem dat was vervlochten met zowel de maatschappij als de staat.’

In de zeventiende eeuw verstrekte de Staten Generaal de WIC en de VOC een handelsmonopolie op zee. “Dat was wettelijk ingekaderd, daarmee heeft de staat slavernij gefaciliteerd”, zegt Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis. “Dat slavernij later wettelijk afgeschaft moest worden, zegt in die zin genoeg.”

In de driehoekshandel verhandelde Nederland 600.000 Afrikaanse mannen vrouwen en kinderen, van de zestiende tot de negentiende eeuw. Als ze de reis overzee overleefden, moesten ze gedwongen en onder erbarmelijke omstandigheden werken in de westelijke koloniën van Nederland, zoals op plantages in Suriname en Curaçao.

Het is de vraag of het kabinet dit specifieke aantal noemt, omdat slavernij in Nederlands-Indië niet in dit getal is meegenomen. Historicus Matthias van Rossum, ook betrokken bij het ‘Staat en Slavernij’-project, schat dat er door de eeuwen heen tussen de 660.000 en 1,1 miljoen mensen tot slaaf gemaakt zijn in Nederlands-Indië.

Naar Indonesië reist geen bewindspersoon af, wel naar de voormalige koloniën in het Caribisch gebied.

3. Sorry voor… verrijking door slavernij

De tijd waarin slavenhandel groot werd, zegt Van Stipriaan, was een tijd waarin ‘de overheid en het bedrijfsleven totaal door elkaar liepen.’ Dat zie je ook terug in de stedenonderzoeken, waaruit bleek dat allerlei bestuurders aandelen in plantages hadden. Van Stipriaan: “Leden van de Staten Generaal hadden ook aandelen in de compagnieën.”

Historicus Captain kan nog niet veel loslaten, maar zegt wel dat er in het onderzoek gekeken wordt naar het aandeel van de bestuurlijke elite in de slavernij. “En de vraag stellen is hem beantwoorden.”

Hoeveel Nederland verdiende aan de slavernij was jarenlang onderwerp van historisch debat. Tot er in 2020 na vijf jaar onderzoek door een groep historici van het Instituut voor Sociale Geschiedenis een keihard cijfer op tafel lag. Van het bruto binnenlands product (bbp) was in 1770 zo’n 5 procent op slavernij gebaseerd.

Dat klinkt misschien weinig, maar het is te vergelijken met wat de Rotterdamse haven nu voor de Nederlandse economie betekent. Niet de slavenhandel zelf, maar de handel in de goederen die tot slaafgemaakten produceerden maakte Nederland rijk. Het is niet mogelijk om op basis van bronnen uit te rekenen hoeveel economische profijt de staat zelf precies had door slavernij, laat Captain weten.

‘Gates of Return II’ van de Afrikaanse kunstenaar Julian Sinzogan; onderdeel van een serie over de terugkeer van de geesten van weg­gevoerde tot slaaf gemaakten. Beeld Wereldmuseum

4. Sorry voor… het compenseren van slavenhandelaren in plaats van slaafgemaakten

Het afschaffen van de slavernij in Nederland was geen sinecure, getuige de 27 voorstellen die de revue moesten passeren voordat er een plan op tafel lag waarmee het parlement kon instemmen. De slavernij moest in navolging van Groot-Brittannië en Frankrijk worden afgeschaft, omdat het gezien werd als een ‘smet’ op de Nederlandse natie.

Nederland was hiermee allerminst de eerste. Ook was er veel verzet. Uit het onderzoek ‘Waarom vrijheid niet kon wachten’ blijkt dat de focus van het debat over de afschaffing nog zo’n beetje voor het begon verschoof van de vrijheid van slaafgemaakten naar de discussie over hoe hoog de vergoeding moest zijn voor slavenhouders.

Uiteindelijk werd besloten dat er in Suriname nog een tienjarig ‘Staatstoezicht’ zou komen waarin de vrijgemaakten gedwongen moesten doorwerken op de plantages, tegen hele lage lonen. Zo kon Nederland andere goedkope krachten zoeken en op die manier de landbouwkolonie Suriname behouden.

Na veel gesoebat over het uitkopen van de slaafgemaakten, werd het compensatiebedrag voor slavenhandelaren vastgesteld op 300 gulden per persoon in Suriname en 200 op de Caribische eilanden. Het prijskaartje: 12 miljoen gulden, zo’n 10 procent van de totale staatskas op dat moment. Geld dat bij elkaar gesprokkeld werd uit dwangarbeid in Nederlands-Indië.

Wouter Veraart: “Het cynische hiervan was dat tot slaaf gemaakten die net uit slavernij bevrijd waren geen eigendom van anderen meer waren, maar dat het eerste wat er gebeurde was dat ze op geld gewaardeerd werden.”

5. Sorry voor… dit ‘misdrijf tegen de menselijkheid’

Naast het belichten van de historische aspecten kan het kabinet ook een juridische kwalificatie geven aan koloniale slavernij als ‘een misdrijf tegen de menselijkheid’. Dat kan in de wet verankerd worden, zoals ook in Frankrijk is gebeurd. Dat adviseerde de Dialooggroep Slavernijverleden het kabinet, met een dik rapport.

Rechtsfilosoof Veraart: “Je geeft daarmee erkenning aan het feit dat de slaafgemaakten destijds mensen net als ieder ander waren. Dat ze als volwaardige personen en niet als dingen behandeld hadden moeten worden. Als je dat begrip ‘misdrijf tegen de menselijkheid’ vermijdt, dan suggereer je daarmee dat slavernij destijds geen juridisch onrecht was en laat je dat onrecht in stand.”

Dat betekent niet dat nazaten direct succesvol naar de rechter kunnen stappen op basis van deze kwalificatie. “De kans dat ze succes hebben is niet zo groot. Maar door onomwonden te spreken van een misdrijf tegen de menselijkheid, ontstaat er wel een verplichting voor de excuusmaker om alsnog iets van het aangerichte onrecht te repareren.”

De kwalificatie maakt ook een einde aan de dubbele moraal van destijds: want terwijl slavernij in de koloniën was toegestaan, was deze ‘barbaarse’ praktijk op het Europese grondgebied van Nederland wel verboden, ziet Veraart.

6. Sorry voor… de doorwerking in het heden

Alex van Stipriaan heeft nog nooit een historisch excuus gehoord dat enorm in detail treedt. Nee, de nadruk ligt meestal op de doorwerking in het nu. Wie de teksten leest die verschillende belangengroepen bij het kabinet hebben ingeleverd, ziet ook dat dít centraal staat: erkenning voor hoe het slavernijverleden nog steeds actueel is.

‘Het beeld dat zwarte mensen inferieur, onderontwikkeld, minder intelligent en minderwaardig waren, was meer dan 300 jaar de dominante manier van denken in Europa’, schrijft bijvoorbeeld erfgoedinstituut The Black Archives in een brief aan het kabinet. ‘Dit denkbeeld is onderdeel van de populaire cultuur en nationale tradities zoals de Sinterklaastraditie.”

Te vaak verzanden gesprekken over excuses in een discussie over individuele schuld, zien zij. ‘Het gaat niet niet om welke individuen wel of geen schuld hebben, het gaat om de verantwoordelijkheid die we als samenleving nemen om onrecht uit het verleden dat zich nog steeds manifesteert in het heden recht te zetten.’

Er zijn groepen met nazaten die al veertig jaar strijden voor excuses en aandacht vragen voor de doorwerking, ziet Esther Captain. “Zij zijn lang weggezet als overdreven aanstellers. Maar ze krijgen nu van alle kanten gelijk, door afschuwelijke conclusies van onderzoeken naar institutioneel racisme bij de Belastingdienst en recent bij buitenlandse zaken.”

