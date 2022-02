Waar in Nederland wonen de meeste gevaccineerden?

In de Amsterdamse wijk ‘Westelijk Havengebied’ is de kans het kleinst om op straat iemand tegen te komen die gevaccineerd is. De wijk bestaat grotendeels uit bedrijventerreinen, maar telt volgens het vaccinatie-registratiesysteem ook 675 bewoners. Daarvan heeft slechts 19 procent de twee prikken met een coronavaccin gehad.

Neem dan het dorp Heelsum, ruim 100 kilometer verderop, in de Gelderse gemeente Renkum. Daar is de wijk ‘ten oosten van de Rijksweg’ het meest immune plekje Nederland, met een vaccinatiegraad van 94 procent.

De vaccinatiegraad per gemeente was al bekend, maar dinsdag gaf het RIVM voor het eerst landelijke vaccinatiecijfers vrij op wijkniveau. De boosterprik is daarbij nog niet meegeteld.

De cijfers op wijkniveau hebben hun beperkingen. In sommige wijken is het inwoneraantal zo laag, dat het lastig is conclusies te verbinden aan de vaccinatiegraad. Het beeld is ook niet compleet: het RIVM is alleen op de hoogte van de vaccinaties van mensen die toestemming hebben gegeven om hun informatie door te geven. Nu doen veel mensen dat – al was het maar om een QR-code te bemachtigen – maar dat geldt niet voor iedereen.

Goed, nu die kanttekening gemaakt is: wat zijn we wijzer nu we weten wat – pak ‘m beet – de vaccinatiegraad is van de wijk Blankenstein in Meppel?

Allereerst brengen de wijkcijfers wat nuance aan. Het Zeeuwse Reimerswaal is één van de gemeenten met een vrij lage vaccinatiegraad, maar de verschillen tussen de verschillende dorpen zijn groot: van 31 procent in Oostdijk, een nieuw dorp met jonge inwoners, tot 74 procent in Hansweert. Zo ligt ook in het buitengebied van Staphorst de vaccinatiegraad beduidend lager dan in de kern. Ook in de grote steden zijn de verschillen tussen de wijken groot.

Verder ondersteunen de cijfers het beeld dat al bekend was. De minst-gevaccineerde wijken bevinden zich vaak in plaatsen met een relatief grote gemeenschap van bevindelijk gereformeerden, zoals Urk en Barneveld. Daarnaast zijn er minder gevaccineerden in sommige wijken in de grote steden met relatief veel lage inkomens en mensen met niet-Westerse migratieachtergrond. Uit onderzoek is bekend dat zij zich minder vaak laten prikken. Daarbij speelt mee dat zij minder toegang hebben tot betrouwbare informatie of vaccins.

Grote en kleine verschillen

Maar: daar is iets aan te doen, zo blijkt. En dat is de interessantste les uit de cijfers. Waarom zijn de verschillen tussen wijken in Den Haag en Amsterdam zo groot, en in Rotterdam en Utrecht veel kleiner? Waarom staan bij de twintig wijken met de laagste vaccinatiegraad vier Haagse wijken, en geen enkele Rotterdamse?

Kijk je bijvoorbeeld naar de Rotterdamse wijk Charlois dan had half mei 20 procent van de 12-plus-bevolking één prik gehad. Dat liep tot eind november op tot 55 procent. En daar stokt de teller. In de Haagse wijk Binckhorst, waar de vaccinatiegraad eveneens laag ligt, verliep het heel anders. Daar had pas eind juni 20 procent een eerste prik gehad. En dat percentage, dat nu op 40 procent ligt, neemt nog altijd toe. Hoe komt het dat in Charlois zoveel sneller een grotere groep bewoners is bereikt?

De ene wijk is natuurlijk de andere niet, maar de verschillen in de wijkcijfers bieden de GGD’en waarschijnlijk stof tot nadenken. Nu de grootschalige boostercampagne is afgerond gaan zij weer volop aan de slag met het aanspreken van moeilijk bereikbare groepen.

