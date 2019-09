Waar gaat het Marengo-onderzoek om?

Het Marengo-onderzoek draait om Ridouan T., Saïd R. en veertien medeverdachten. De groep wordt, in wisselende samenstellingen, verdacht van moorden, pogingen tot moord en voorbereidingen van moord. Volgens het OM is er sprake van een ‘geoliede moordmachine’. T. en R. worden vervolgd voor het geven van de opdrachten voor deze moorden en worden verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie.

Het proces

Begin 2017 – Nabil B., een van de verdachten van de moord op Hakim Changachi, laat zich na de moord op Changachi arresteren. Hij blijkt bereid verklaringen op te leggen over een reeks liquidaties. In ruil voor strafvermindering vertelt hij over meerdere liquidaties. Daarin heeft hij zelf ook een rol gespeeld.

23 maart 2018 – Kroongetuige Nabil B. wordt gepresenteerd. Dankzij hem hoopt het OM een spiraal van geweld te doorbreken waar het tot dan toe geen vat op had gekregen.

29 maart 2018 – Redouan B., de broer van de kroongetuige, wordt doodgeschoten. Zelf heeft hij niks te maken met de onderwereld.

21 maart 2018 – Het OM verhoogt de beloning voor de gouden tip in de zoektocht naar Ridouan T. naar 100.000 euro. Hetzelfde bedrag wordt uitgetrokken voor informatie over Saïd R. Het is de hoogste beloning die het OM ooit heeft uitgeloofd.

10 januari 2019 - Shurandy S. wordt veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op Redouan B., Hij heeft bekend en zegt de moord in opdracht te hebben gepleegd. Daarvoor zou hem 100.000 euro beloofd zijn.

10 juli 2019 – De strafzaak ‘Marengo’ gaat van start met een regiezitting van drie dagen. De zaak rust voor een groot deel op 41 verklaringen van kroongetuige Nabil B. Hij wordt voor het eerst publiekelijk gehoord.

11 september 2019 – De Telegraaf meldt dat Nabil B. een deel van zijn deal met het OM eenzijdig heeft opgezegd. Hij is niet tevreden de beveiliging die hij en zijn familie krijgen van de Staat.

18 september 2019 – Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., wordt doodgeschoten in Amsterdam.

De moorden en moordpogingen in het Marengo-proces

9 september 2015 – Ronald Bakker wordt in zijn auto doodgeschoten voor zijn woning in Huizen.

17 april 2016 – In IJsselstein wordt Samir Erraghib doodgeschoten. Hij zit met zijn dochter van zeven jaar in de auto.

22 juni 2016 – In Utrecht wordt Ranko Scekik op straat vermoord.

2 juli 2016 – Poging tot moord op Martin Kok door het plaatsen van een bom onder zijn auto.

11 oktober 2016 - Poging tot moord op Abdelkarim Ahabad. Er is iemand op hem afgelopen met een automatisch vuurwapen en daarna is hij klemgereden. Ahabad weet te ontkomen.

8 december 2016 – In Laren wordt Martin Kok vermoord, nadat een eerdere moordpoging op hem diezelfde dag mislukte.

Januari 2017 - Voorbereiding voor de moord op Khalid Hmidat. In de maand januari 2017 is hij gevolgd en in de gaten gehouden. De moord op Hmidat mislukt.

12 januari 2017 – In het portaal van zijn flat wordt Hakim Changachi doodgeschoten. Het is een vergismoord - het beoogde doelwit was iemand anders.