Waar blijft het morele appèl op de solidariteit van de allerrijksten?

In het Verenigd Koninkrijk schreven 1500 artiesten vorige week, als onderdeel van de campagne #LetTheMusicPlay, een brandbrief aan Oliver Dowden, Minister van digitale zaken, cultuur, media en sport. Ze vroegen aandacht voor de livemuziek-industrie, die door de coronamaatregelen volledig plat ligt. Muziekcafés en concertzalen zijn gesloten, festivals afgelast. Livemuziek draagt volgens de briefschrijvers 4,5 miljard pond bij aan de Britse economie en was in 2019 verantwoordelijk voor 210.000 banen.

Het was een indrukwekkend gezelschap dat de brief had ondertekend. Paul McCartney, Radiohead, The Rolling Stones, Coldplay, Skunk Anansie, Nick Cave, PJ Harvey, The Cure, Liam Gallagher, Blur, Dua Lipa en vele, vele anderen. Wat een onvoorstelbare hoeveelheid onvergetelijke popmuziek hebben de Britten toch voortgebracht, dacht ik, terwijl ik die namenlijst doornam.

Maar er bleef ook een graatje in mijn keel hangen. In mei publiceerde The Sunday Times het jaarlijkse overzicht van de rijkste mensen in het Verenigd Koninkrijk, onderverdeeld naar beroepsgroep. In de categorie muziek treffen we bovenaan, op een gedeelde eerste plaats met Andrew Lloyd-Webber: Paul McCartney, goed voor een vermogen van 800 miljoen pond. Elton John moet het met 360 miljoen doen, Mick Jagger staat met 285 miljoen net iets boven zijn bandmaatje Keith Richards (£270 miljoen). Het is een flinke lijst, die pas voorbij plek 30 — na onder anderen Ed Sheeran, Sting, Robbie Williams en Adele — onder de 100 miljoen uitkomt.

Een klein bedragje dan?

Konden de dames en heren popmusici echt niet een klein bedragje, laten we zeggen een paar honderd miljoen, investeren in een eigen noodfonds voor de licht- en geluidstechnici, garderobemedewerkers, podiumbouwers, ticketverkopers, securitymensen en zaalhouders die er bij elk concert weer voor zorgen dat zij kunnen schitteren?

Gisteravond vierde Ringo Starr (£260 miljoen) zijn 80ste verjaardag met een livestream verzorgd door vrienden als McCartney, Sheryl Crow, Dave Grohl en Sheila E. De uitzending was gratis te bekijken maar donaties werden aangemoedigd. De opbrengt gaat onder meer naar MusiCares, een hulporganisatie voor muziekprofessionals.

Donaties. Je moet maar durven, met je honderden miljoenen.

Ik nam mijn gedachten mee terug naar onze kant van het Kanaal en vroeg me af hoe het in Nederland eigenlijk zit met de rijken. Nee, in de popmuziek kom je hier niet ver, maar neem nou zo’n Quote 500. Als de gefortuneerden in die lijst een flinke coronapot zouden volpompen, voor mijn part met als tegenprestatie een leuk belastingvoordeeltje — hoeveel zou dat niet kunnen uitmaken voor noodlijdende landgenoten?

De regering vraagt het hele Nederlandse volk al maandenlang offers te brengen (‘We moeten dit samen doen’). Waar blijft het morele appèl op de solidariteit van de allerrijksten? Dwingen zou tiranniek zijn, maar vragen staat vrij. Mark Rutte heeft ons de afgelopen tijd al vaker verbaasd.

