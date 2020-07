Waar baseert Buitenlandse Zaken die reisadviezen op?

De zomervakantie is net goed en wel op gang, of het coronavirus laait in sommige toeristenregio’s weer op. Het reisadvies voor Kroatië sprong van ‘geel’ naar ‘oranje’: mensen wordt geadviseerd alleen nog noodzakelijke reizen naar het Balkanland te maken. Eerder kregen regio’s in Portugal en Spanje (tijdelijk) al een oranje reisadvies.

Buitenlandse Zaken geeft de reisadviezen af en wordt daarbij over de situatie rond het coronavirus geadviseerd door het ministerie van volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM baseert zijn advies vooral op het aantal positieve tests in een land. Omdat niet in alle landen even voortvarend getest wordt, houdt het RIVM ook mediaberichten en internationale meldingen van uitbraken in de gaten, of er regionale verschillen zijn en of coronamaatregelen in landen goed worden nageleefd.

In Kroatië liep het aantal besmettingen de afgelopen weken fors op tot 28 positieve gevallen per 100.000 inwoners – in Nederland is dat 7 per 100.000. De afgelopen dagen zijn de cijfers in het populaire vakantieland juist weer een stuk bescheidener. Een land als Luxemburg laat al meerdere weken een stijging zien, maar staat nog op ‘geel’. En Zweden, dat in eerste instantie minder ingrijpende maatregelen nam en daardoor hoge besmettingscijfers had, heeft het virus inmiddels al een tijdje onder controle. Toch geldt daar nog altijd code oranje.

Besmettingen door het hele land

Dat Kroatië op oranje sprong en Luxemburg niet, komt volgens een RIVM-woordvoerster doordat in Luxemburg veel meer getest wordt. Dat, in combinatie met het lage bevolkingsaantal, maakt dat de besmettingsgraad in dat land relatief sneller oploopt. In Kroatië wordt minder getest, maar het percentage positieve tests ligt hoger. Bovendien kan de recente afname van de positieve testen komen doordat de testen van de afgelopen dagen nog niet geregistreerd zijn. Kroatië laat bovendien door het hele land besmettingen zien, waardoor er niet slechts regio’s op slot gaan, zoals in Portugal het geval was.

De situatie in Zweden is onduidelijker. Bij de RIVM-woordvoerster is niet helder waarom dat land slechts nog voor noodzakelijke reizen open is. Ook Buitenlandse Zaken weet dit niet, het baseert de reisadviezen tenslotte op RIVM-adviezen. Mogelijk speelt de soepelere omgang met het virus mee.

Wie een vakantie geboekt heeft naar Kroatië wordt dringend verzocht die te annuleren. Toeristen die zich al in het land bevinden wordt gevraagd zo snel mogelijk terug te keren. Om chaotische taferelen te voorkomen, kunnen mensen die nog slechts enkele dagen zouden blijven, hun vakantie in Kroatië wel afmaken. Voor wie terugkeert uit Kroatië geldt het dringende advies om thuis twee weken in quarantaine te gaan.

