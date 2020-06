VVD houdt vast aan motie van wantrouwen tegen burgemeester Halsema vanwege demonstratie

Halsema moet zich woensdag verantwoorden in de gemeenteraad tijdens een spoeddebat. De betoging op Tweede Pinksterdag trok veel meer mensen dan voorzien. Er was gerekend op 250 tot 300 betogers, het werden er duizenden. De meeste demonstranten hielden zich niet aan de coronaregel van 1,5 meter afstand.

De VVD vindt dat Halsema een einde aan de demonstratie had moeten maken, omdat de volksgezondheid in gevaar was. Haar overwegingen om dat niet te doen, zijn de liberalen een doorn in het oog. “Er zijn teveel fouten gemaakt”, aldus fractieleider Marianne Poot. “Ik heb Halsema geen excuses horen maken aan de Amsterdammers.” De motie krijgt steun van Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen.

Halsema wekte de indruk dat ze de inhoud van de demonstratie belangrijker vond dan de openbare orde en de gezondheid van de deelnemers, aldus de opstellers van de motie. Ook probeerde ze minister Ferd Grapperhaus van justitie medeverantwoordelijk te maken, terwijl hij in deze situatie staatsrechtelijk gezien geen rol speelde.

De motie kreeg kritiek van onder meer GroenLinks-fractieleider Femke Roosma. Die vond het ‘VVD-onwaardig’ dat de partij anderhalve week geleden al meteen dreigde met een motie van wantrouwen, nog voordat Halsema zich in een debat had kunnen verdedigen. Daarover viel ook de burgemeester zelf in het debat.

Opnieuw gedemonstreerd

Woensdagavond wordt er overigens weer gedemonstreerd in Amsterdam. Het protest tegen systemisch racisme vindt nu plaats in Zuid-Oost. Volgens Het Parool zijn ruim tienduizend mensen aanwezig bij deze Black Lives Matter-manifestatie.

