VVD: het valt best mee met het vestigingsklimaat

Volgens VVD’er Pim van Strien gaat ‘het nog best goed’ met het vestigingsklimaat. “Maar we staan wel op een kantelpunt”, stelt hij. Dit standpunt vindt de rechtse oppositie ‘onbegrijpelijk’, vooral van een VVD’er. Zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW niet dat het vestigingsklimaat in een ‘vrije val’ terecht is gekomen, en dat er dringend wat moet gebeuren? “VNO is een lobbyclub”, zei Van Strien.

D66 en CDA zien wel ‘haarscheurtjes’ in het vestigingsklimaat. Voor de rechtse partijen PVV, JA21, BBB en Groep Van Haga is de situatie zelfs ‘dramatisch’, mede door alle onzekerheden over belastingen en de klimaat- en stikstofmaatregelen. Maar dat ziet de linkse oppositie volstrekt anders. “Onze economie draait op uitbuiting en vervuiling, we moeten toe naar een klimaatbewust en maatschappelijk verantwoord ondernemend vestigingsklimaat”, vindt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

Samen met de PvdA dringt ze aan op een visie en regie van het kabinet op een duurzaam en maatschappelijk verantwoord vestigingsklimaat. “Het gaat ook over bereikbaarheid, digitalisering, wonen, arbeidsmarkt en onderwijs”, aldus Kröger.

‘Dit debat schiet nu alle kanten op’

SP-Kamerlid Renske Leijten wacht ook op een visie wat eigenlijk een goed vestigingsklimaat is, wat de voorwaarden daarvoor zijn en wat bedrijven daarvoor terug moeten geven. “Dit debat schiet nu alle kanten op”, concludeerde Leijten. Minister Adriaansens van economische zaken zegt dit voorjaar met haar visie te komen.

Adriaansens ontkende dat het kabinet heeft besloten de initiatiefwet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet te gaan uitvoeren als de Kamer die aanneemt. “Dat klopt gewoon niet”, aldus de minister, die ongelukkig was over de berichtgeving hierover. CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf reageerde opgelucht. De initiatiefwet moet immers nog door de Kamer worden behandeld.

De initiatiefwet werd twee jaar geleden ingediend door zes Tweede-Kamerfracties, waaronder de coalitiepartijen CU en D66. Met de wet worden bedrijven verplicht de risico’s van kinder- en dwangarbeid, uitbuiting en milieuschade ook bij toeleveranciers en klanten in kaart te brengen, én te bestrijden. Topman Peter Berdowski van Boskalis zei vorige maand, dat als deze wet wordt aangenomen, het baggerbedrijf overweegt uit Nederland te vertrekken. De minister begrijpt Berdowski’s zorgen: “Er moet een gelijk speelveld zijn”.

De Raad vreesde dat ondernemers het risico lopen in de gevangenis te belanden

Na kritiek van de Raad van State is de initiatiefwet wel aangepast. De Raad vreesde dat ondernemers het risico lopen in de gevangenis te belanden als blijkt dat een toeleverancier zich niet maatschappelijk verantwoord heeft gedragen.

Vanuit Brussel wordt aan vergelijkbare Europese regelgeving gewerkt. Daar moet Nederland gewoon op wachten, stelt VVD-er Van Strien. Hij prijst juist het kabinet als die zegt deze ‘wet niet mee te gaan maken’ en bepleitte een groot ‘vestigingsklimaat-akkoord’ met het bedrijfsleven.

Van Strien gaat er nog vanuit dat ondernemers door de wet ‘achter de tralies’ kunnen belanden, tot grote ergenis van CU-Kamerlid Van der Graaf. Zij verwijt hem ‘spookbeelden’ te verspreiden. “U heeft het wetsvoorstel niet en vertelt de grootste onzin die er bestaat”, stelde ze fel. Volgens GroenLinks laat de VVD zich ‘chanteren’ door bedrijven als Boskalis.

Lees ook:

MVO-directeur verbaasd en ontsteld over besluit :

kabinet wil de Wet internationaal verantwoord ondernemen niet uitvoeren.