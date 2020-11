Vuurwerkverbod wordt aangescherpt, vuurwerkoverlast houdt aan

Niet alleen is het dit jaar met Oud en Nieuw verboden om vuurwerk af te steken, ook is het verboden om vuurwerk te vervoeren. Dat maakte minister Ferd Grapperhaus maandagavond bekend na afloop van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s spraken met de minister over de komende jaarwisseling.

Het vervoersverbod moet de invoer van vuurwerk uit België en Duitsland door particulieren en handelaren aan banden leggen. Nu mogen mensen legaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben en bijvoorbeeld opslaan in een garage. Met de nieuwe regels mag vuurwerk niet meer worden vervoerd en kan de politie gemakkelijker handhaven op het vuurwerkverbod.

Burgemeesters, vooral die uit de grensregio’s, hadden bij het kabinet aangedrongen op een totaalverbod op vuurwerk, omdat de handhaving ervan anders uit de hand zou lopen in de aanloop naar Oud en Nieuw. Die wens wordt deels gehonoreerd. “Dit is goed nieuws voor onze provincie”, zei voorzitter Theo Weterings van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, mede namens zijn Brabantse collega’s tegen regiokrant BN DeStem.

Het bezit van vuurwerk thuis wordt niet verboden. Dat ligt juridisch ingewikkeld en is volgens Grapperhaus ‘een brug te ver’. Momenteel werkt het kabinet via een spoedprocedure aan aangepaste wetgeving voor de komende jaarwisseling. Dit moet voor 15 december zijn geregeld. Tot die tijd kunnen Nederlanders legaal maximaal 25 kilo vuurwerk aanschaffen in het buitenland.

Het vuurwerkverbod komt er om de zorg te ontlasten. Bij huisartsen en in ziekenhuizen is het druk genoeg door het coronavirus, meent het kabinet. Jaarlijks vallen meer dan duizend gewonden door vuurwerk, waarvan er rond de vierhonderd spoedeisende hulp in het ziekenhuis nodig hebben. Mensen die toch vuurwerk willen afsteken noemde Grapperhaus ‘oliedom’.

Vuurwerkoverlast als protest

Hoewel de burgemeesters gelukkig zijn met het vuurwerkverbod, zullen velen maandagavond met kopzorgen naar huis zijn gereden na het overleg in Utrecht. De maatregelen in aanloop naar de jaarwisseling liggen gevoelig en zorgen voor hevig vuurwerkoverlast, een vorm van protest tegen het verbod, zo lijkt het.

Maandagavond was het bijvoorbeeld raak in Roosendaal waar de politie moest ingrijpen in de wijk Langdonk. Het is slechts een voorbeeld. Ook steden als Den Haag, Arnhem, Tilburg, Breda, Drachten en Enschede kampen met overlast. Op Urk zorgden zo’n honderd jongeren afgelopen weekeinde voor onrust. Volgens radiozender BNR verdubbelde in oktober en november het aantal meldingen van vuurwerkoverlast ten opzichte van vorig jaar, tot 15.000.

