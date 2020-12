Vuurwerk inleveren in ruil voor oliebollen. ‘Ik kan het aan mijn neef geven, maar dan belandt het in een grijs circuit’

Uit zijn zwarte bestelbus haalt hovenier Joost (49) The big boss, Yellow devil box en Turbo tubes, vuurwerk van hem en bekenden. Hij geeft ze samen met andere pijlen en knallers aan een medewerker van de vuurwerkinzamelactie, op touw gezet door de gemeente Alkmaar. Joost draagt naar schatting vijftig kilo over. Als tegenprestatie voor het inleveren krijgt hij oliebollen.

Alkmaar houdt als eerste gemeente deze actie, vertelt waarnemend burgemeester Emile Roemer aan de telefoon. “Vuurwerk is gevaarlijk om onder je bed te hebben”, zegt hij als reden van het initiatief. “En het is een signaal dat je hiermee afgeeft. Dat het vanwege corona geen doen is om vuurwerk af te steken. We moeten de zorg ontlasten en ongelukken voorkomen.”

De Alkmaarders krijgen navolging. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maakten vrijdag bekend een vuurwerkinleveractie te organiseren, zonder dat je een boete krijgt voor het inleveren. Hun plannen komen na groen licht van minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid. Vanwege corona geldt een landelijk vuurwerkverbod voor de jaarwisseling en is het bezit en vervoer van vuurwerk illegaal. Het kabinet had een deel van het consumentenvuurwerk, waaronder Chinese rollen, eerder al verboden.

Chinees vuurwerk

Met zijn vijftig kilo brengt Joost deze vrijdagochtend het totaal aan ingeleverd vuurwerk op tachtig kilo. Het is de derde dag van de inzamelactie. Deze zaterdag is de laatste. Met zijn mondkapje onder zijn kin vertelt Joost zijn achternaam niet bekend te willen maken uit vrees alsnog te worden bestraft voor het hebben van illegaal vuurwerk. Onder die vijftig kilo zitten ook twee Chinese rollen, die hij twee jaar thuis had liggen.

Kort en bondig legt Joost uit waarom hij het vuurwerk inlevert. “Volgens de regels mag je het niet in huis hebben. Ik kan dit vuurwerk aan mijn neef geven, maar dan belandt het in een grijs circuit.”

In een witte container pakt de medewerker het vuurwerk van Joost op speciale wijze in. Alkmaar werkt samen met een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het innemen van vuurwerk. Vanuit de milieustraat gaat het spul tijdelijk een bunker in en vervolgens wordt het vernietigd in Duitsland.

Een paar honderd kilo

Aan het begin van de vrijdagavond staat de tussenstand op 210 kilo. Dat klinkt als een druppel op een gloeiende plaat. Dit jaar nam de politie landelijk 107.975 kilo illegaal vuurwerk in beslag, blijkt uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Bijna het dubbele van heel 2019. “Elk stuk ingeleverd vuurwerk is er eentje minder op straat”, bekijkt Arjen Schouten (43) het op de milieustraat van de positieve kant. Hij coördineert de vuurwerkinzamelactie.

Schouten beseft dat lang niet iedereen zijn vuurwerk inlevert als daar honderden euro’s voor zijn neergelegd. “Het is moeilijk om de jeugd hiertoe te bewegen. Ons doel is om mensen de gelegenheid te bieden vuurwerk in te leveren. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Vorige week leverde iemand Cobra’s in. Dan heb je het over de zwaardere vuurwerkcategorie. Maar het overgrote deel zal nog vuurwerk in huis hebben.”

Financiële compensatie kan mensen over de streep trekken, denkt Joost. Daar hebben we over gesproken, zegt Schouten. “Dan betaal je als gemeente geld voor illegaal vuurwerk. Dat voelt niet goed.”

Dan maar oliebollen. Ook als je twee rotjes inlevert, krijg je een zak mee. Geen slechte deal.

De volledige naam van Joost is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook

Burgemeester Marcouch blijft erbij: vuurwerk afsteken kan nu niet. ‘Niet alleen jongeren zien af’

De Arnhemse wijk Geitenkamp kampte met vuurwerkoverlast. Hoe houdt burgemeester Marcouch het de komende maand gezellig in de stad?