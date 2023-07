‘Vulgaire’ dansen als bubbling niet toegestaan op Zomercarnaval

‘Dansen kan heel provocerend of vulgair zijn’, zo meldt het reglement van het Zomercarnaval. ‘Vooral met zijn tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst. Dit is tijdens de parade niet toegestaan.’ Dit geldt specifiek voor ‘bubbling’, dat de organisatie beschouwt als een ‘provocerende, ordinaire dans’, die niet thuishoort op het Zomercarnaval.

Bubbling of twerken staat ook bekend als de paringdans, waarbij vrouwen schudden met hun billen en mannen uitnodigen om daartegenaan te schuren. Danslerares Tianna Isabella was in shock toen ze hoorde van het verbod, zegt ze. Isabella is drie jaar geleden naar Amsterdam verhuisd vanuit het Engelse Bristol.

“Daar wonen veel Jamaicanen en die doen ook aan zomercarnaval. Als bubbling daar wordt verboden, ontstaat een volksopstand. Ondenkbaar. In Jamaica, waar mijn wortels liggen, doet iedereen aan bubbling, ook kinderen. In het Caribisch gebied bestaan dit soort dansen al heel lang, ze horen bij de cultuur.”

Familiefeest

Op Twitter is de verontwaardiging groot. Nina Jurna, Latijns-Amerika correspondent voor onder meer de NOS, noemt het ‘walgelijk’. Ze twittert: ‘Copy paste uit Koloniaal reglement 18de eeuw, denkwijze is dus niet verdwenen.’ En: ‘De Samba werd ook ooit aan banden gelegd en daarvoor ging je de gevangenis in.’

,,Specifiek bubbling is in de ban gedaan. Dit wordt door de organisatie gekenmerkt als een provocerende ordinaire dans, zo valt in het reglement te lezen’’. Copy paste uit Koloniaal reglement 18e eeuw, denkwijze is dus niet verdwenen. Walgelijk. https://t.co/0EjUnPB6t4 — Nina Jurna (@NinaJurna) 26 juli 2023

De activistische stichting ‘Nederland wordt beter’ roept iedereen op om contact op te nemen met de organisatie van het Zomercarnaval over dit “nieuw racistische beleid”.

Ryansley Haize, vicevoorzitter van de organisatie, is verrast over alle ophef. “Ook omdat we bubbling vorig jaar al hadden verboden. Nu doen we dat voor alle ordinaire en seksueel getinte dansen, omdat we die in de afgelopen jaren steeds vaker signaleerden. De nieuwe regels hebben niets te maken met mensen beperken in hun culturele uitingen. Meer met de aard van het evenement, het is een familiefeest en daar hoort seksueel getinte dans niet bij.”

Moraalpolitie

Over de handhaving heeft de organisatie niet echt nagedacht, zegt Haize. “Er staan geen agenten langs de weg, die mensen uit de parade plukken. Er is zoveel beeldmateriaal beschikbaar dat je later alsnog mensen kunt identificeren. Maar of daar werk van wordt gemaakt, weet ik niet.”

Stichting ‘Nederland wordt beter’ spreekt in de oproep van moraalpolitie. “Hoe moeten agenten gaan bepalen wanneer mensen te dicht bij elkaar dansen? Wanneer iemand te fanatiek met de billen schudt?”

Tegenover de regionale omroep Rijnmond geeft Eva van der Vegt, directeur van het Zomercarnaval, toe dat het onderscheid tussen sexy en vulgair moeilijk te maken is. “Je ziet het bijvoorbeeld als mensen lang met z’n tweeën dansen. Dan denk je: wat gebeurt daar?”

Ook alcohol aan banden

“Het dansverbod is voor sommigen onbegrijpelijk omdat Rotterdam nota bene de bubbling-stad is, waar de dans in de jaren negentig in discotheken bloeide. Ook de battles die Rotterdamse en Amsterdamse jongeren destijds uitvochten op de dansvloer, zijn in kringen alom bekend.”

Niet alleen ‘vulgair dansen’ maar ook alcohol wordt in deze editie van het Zomercarnaval aan banden gelegd, en wel door de gemeente. Supermarkten mogen tijdens het evenement geen gekoelde, alcoholische dranken verkopen. Klanten mogen één ongekoeld, zwak-alcoholisch drankje kopen, maar dat mag op straat niet worden opgedronken.

Isabella gaat hoe dan ook zaterdag naar het Zomercarnaval, en jazeker, daar zal ze zich overgeven aan bubbling moves. “Het hoort bij carnaval, dat je je vrij voelt om te dansen, zoals je wilt.”

