Vrouwen zijn in psychosezorg slechter af dan mannen

Gender is al langer een onderwerp van discussie en onderzoek in de gezondheidszorg. Ook de psychiatrie ontkomt daar niet aan, blijkt uit een overzichtsstudie naar de gangbare behandeling van vrouwen met een psychotische stoornis van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De diagnose en behandeling van vrouwen met psychotische stoornissen schieten nu tekort, aldus de studie die in The Lancet Psychiatry is verschenen. “We moeten een inhaalslag maken”, zegt Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie van het UMCG en een van de auteurs.

Zo worden psychotische stoornissen bij mannen veel eerder onderkend dan bij vrouwen. Bij mannen duurt dat gemiddeld 2,5 jaar, vrouwen krijgen pas na gemiddeld 6,6 jaar de uiteindelijke diagnose. Dat komt, zo leggen Sommer en onderzoeker Bodyl Brand uit, omdat mannen meer voldoen aan het bekende ziektebeeld van apathisch gedrag, wanen en hallucinaties. “Vrouwen melden zich vooral bij de arts met depressieve klachten, chaotisch gedrag en klachten over focusverlies”, zegt Brand.

Een goede diagnose stellen blijkt lastig

Een onbehandelde psychose, kan grote gevolgen hebben, onderstreept Sommer. “Als mensen handelen vanuit wanen, kan dat werk en privé schaden. Per saldo leidt de patiënt daardoor veel verlies. Daarom is het belangrijk de periode dat iemand psychotisch is, zo kort mogelijk te houden.”

Ook om andere reden is het stellen van een goede diagnose lastig. Bij mannen gebeurt dat meestal rond het twintigste levensjaar. Bij vrouwen kan dat op elke volwassen leeftijd zijn, óók op middelbare leeftijd of daarna. Want oestrogenen, hormonen die vrouwen zelf aanmaken als ze in een vruchtbare leeftijd zijn, bieden een zekere bescherming tegen psychotische stoornissen. “Daardoor is het ziektebeeld bij vrouwen niet alleen minder heftig, het begint ook later”, aldus Sommer. Raken vrouwen eenmaal in de menopauze, dan valt die natuurlijke bescherming weg, waarop dan alsnog een eerste psychose kan volgen.

‘Medicatie moet meer maatwerk worden’

Naast de diagnose kan ook de behandeling beter, vinden Sommer en Brand. “Het voorschrijven van medicatie moet veel meer maatwerk worden”. Zo zijn antipsychotica – net als veel andere medicijnen – vooral getest op mannen tot 45 jaar. Sommer: “Behandeling volgens de medicatierichtlijnen die zijn ontworpen voor mannen, doet vrouwen echt tekort. Helaas zijn er geen vrouwspecifieke richtlijnen, terwijl het vrouwenlichaam echt anders is dan dat van een man.” De afbraak door een vrouwenlichaam van veel antipsychotica verloopt bijvoorbeeld langzamer, zeker bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Hun nieren werken minder hard, waardoor er dus van deze middelen meer in het bloed terechtkomt. Bovendien remt het hormoon oestrogeen de afbraak van veel medicijnen in de lever. Overmedicatie ligt dus op de loer.

Veel antipsychotica hebben bovendien een bijwerking die de hormoonhuishouding verstoort. Zo stimuleren ze de productie van het hormoon prolactine, wat bij langdurig gebruik het risico op borstkanker vergroot en tot verlies van libido, menstruatiestoornissen en onvruchtbaarheid kan leiden. Prolactine remt bovendien de natuurlijke aanmaak van de oestrogenen, en die boden nu juist een bescherming tegen de te behandelen stoornissen. Maar medicijnen die prolactine sterk verhogen, zijn soms ook het meest effectief tegen psychoses. Het is dus zoeken naar de juiste medicatie voor vrouwen.

