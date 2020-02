Voor het eerst hebben onderzoekers grootschalig onderzocht wie de psychiatrisch patiënten zijn die om euthanasie vragen. Ze zijn rond de vijftig, vaak depressief en de meerderheid is vrouw.

Vrouwen met psychiatrische problemen vragen vaker om euthanasie dan mannen: zij doen zestig procent van de euthanasieverzoeken. Dat blijkt uit een groot dossieronderzoek van het Expertisecentrum Euthanasie (de vroegere Levenseindekliniek) op verzoek van het ministerie van volksgezondheid. Voor het eerst brachten onderzoekers in kaart wie de psychiatrisch patiënten zijn die euthanasie willen.

Dat vrouwen zijn oververtegenwoordigd, is opvallend omdat mannen en vrouwen even vaak psychische ziekten hebben. Wel plegen mannen vaker zelfmoord en is uit eerder onderzoek bekend dat zij minder vaak hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. Mannen die aankloppen bij het Expertisecentrum Euthanasie leiden vaker aan verslavingsproblematiek, en vrouwen vaker aan stemmingsstoornissen.

Het expertisecentrum onderzocht een deel van ruim 3500 dossiers van patiënten met een psychiatrische aandoening die het tussen 2012 en 2018 behandelde. Het expertisecentrum nam 1700 patiënten mee in een analyse naar leeftijdsgroep en geslacht, van 1308 patiënten is het hele dossier bekeken.

Pesten, seksueel misbruik of een trauma spelen vaak een rol

Pesten, seksueel misbruik of een trauma spelen bij relatief veel patiënten een rol. Een depressieve stemmingsstoornis was over de gehele linie de meest voorkomende aandoening: in ruim een kwart van de gevallen. Het grootste deel van de patiënten heeft meer dan één stoornis, en lijdt al zeker tien jaar aan complexe psychiatrische problematiek.

Maar 9,5 procent van de dossiers die de onderzoekers bestudeerden, eindigt met euthanasie. Het gaat om 149 patiënten. In andere gevallen werd het euthanasieverzoek afgewezen of trok de patiënt het terug. Daarnaast doodden 59 patiënten zichzelf, de meeste tijdens het traject of terwijl ze op de wachtlijst stonden, 8 na een afwijzing. 37 patiënten stierven een natuurlijke dood.

Van de verzoeken van patiënten met een psychische aandoening wordt 43 procent afgewezen, bijvoorbeeld omdat de artsen nog behandelmogelijkheden zien, of het lijden niet als ondraaglijk beschouwen. 20 procent wordt door patiënten zelf ingetrokken, het vaakst omdat ze niet langer dood willen.

Psychisch lijden te ingewikkeld

De gemiddelde leeftijd waarom psychiatrisch patiënten een euthanasieverzoek deden, was bij vrouwen 50 en bij mannen 49 jaar. In de jongste groep patiënten, die onder de 30 jaar, komen bij mannen neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) het meest voor. Jonge vrouwen kampen het meest met stemmingsstoornissen.

Psychiatrisch patiënten komen vaak bij het Expertisecentrum Euthanasie terecht, omdat andere artsen euthanasie bij psychisch lijden te ingewikkeld vinden of er niet aan mee willen werken. Psychiaters zijn hier, blijkt uit de verschillende evaluaties van de euthanasiewet, steeds terughoudender in geworden, onder andere omdat zij opzagen tegen de emotionele belasting die zo’n verzoek met zich meebrengt.

Volgens de onderzoekers is er ‘ruimte voor verbetering in gespreksvoering en besluitvorming rondom levensbeëindiging in de GGZ’. Euthanasie voor deze groep vraagt volgens de onderzoekers om ‘grote behoedzaamheid’, omdat een doodswens een symptoom kan zijn van een psychiatrische aandoening en het maatschappelijk debat over wanneer en of een patiënt uitbehandeld is of kan zijn, nog volop loopt.

