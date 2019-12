‘Vrouwen, kom van die yogamat af en ga presteren’

Vrouwen bezetten slechts een derde van de zetels in de Tweede Kamer en van de Nederlandse ministers is 35 procent vrouw. Dat is niet goed voor de positie op de ranglijst, net als het feit dat Nederland nog nooit een vrouwelijke premier heeft gehad.

Volgens Liza Mügge, hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, kan de politiek meer werk maken van het aantrekken van vrouwen en het tegengaan van stereotypen. “Rolmodellen zijn erg belangrijk. Nu zijn er alleen mannelijke lijsttrekkers op tv. Partijen kunnen beter hun best doen om vrouwen te rekruteren.”

Volgens Mügge moeten we ons echter niet blindstaren op percentages in de landelijke politiek. “Vrouwen zijn ook ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Politieke vertegenwoordiging is niet een kwestie van benoeming, maar meer een proces: wie kiest er voor een politieke loopbaan, en waarom? En wie kan er vervolgens doorstromen naar een hogere functie?”

Mannencultuur

Er is binnen alle lagen van de politiek sprake van een ‘mannencultuur’, stelt Mügge. “Er is nog veel seksisme. Vrouwen in de politiek worden vaker slachtoffer van bijvoorbeeld cyberbullying en ander geweld dan mannen. Dat moet anders.”

Alhoewel steeds meer meisjes na de middelbare school voor een technische studie kiezen, blijft het aantal vrouwen dat voor een baan in de techniek kiest achter. Zo vervullen vrouwen slechts 11 procent van de banen in de technische bouwkunde, en een kwart van de banen in data en kunstmatige intelligentie.

Ruth van Veelen, hoofddocent sociale- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, legt uit waarom. “Mensen hebben een stereotype beeld van wie goed is in techniek en wie niet. Daarbij komt: hoe meer mensen geloven dat een bepaalde vaardigheid is aangeboren, hoe sterker het stereotype. Dat resulteert in het idee dat vrouwen nu eenmaal minder goed zijn in technische vakken.”

Vrouwen kunnen die stereotypes vervolgens niet zomaar negeren, zegt ze. “Die stereotypering wordt geïnternaliseerd. Vrouwen gaan dus zelf geloven dat ze minder goed zijn.”

Technische beroepen

Hoe zorgen we ervoor dat meer vrouwen na hun studie voor technische beroepen kiezen? “Het imago van de technieksector van een soort man ­cave moet veranderen”, zegt Van Veelen. “Laat zien dat techniek ook over duurzaamheid kan gaan, of anderen helpen. Dat trekt meer verschillende mensen aan, onder wie vrouwen.”

Het blijft een heikel punt: vrouwen in Nederland werken bovengemiddeld vaak in deeltijd. Zo’n 76 procent van de vrouwen heeft een parttime baan tegenover 40 procent van de mannen. Het verbaast Marianne Zwagerman, opiniemaker en columnist, hogelijk dat dit probleem nog speelt. “Toen mijn boek over dit onderwerp in 2010 uitkwam, dacht ik dat het de volgende dag zou zijn opgelost.”

Volgens haar moeten vrouwen zelf de verantwoordelijkheid nemen om meer te gaan werken in plaats van te wijzen naar hun omgeving. “Je kan beter van binnenuit dingen veranderen. Ga eerst eens meedoen aan het spel en presteren. Dan kun je daarna praten over hoe het beter en anders kan.” Dat werkomgevingen vaak niet vrouwvriendelijk zijn, wijst Zwagerman van de hand. “Alsof voor mannen overal de rode loper klaarligt. Kom eens van die yogamat, zou ik zeggen.”

