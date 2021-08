Vrouw uit de ‘boodschappenaffaire’ hoeft boete maar deels te betalen

Een inwoonster van Wijdemeren moet een boete van ruim 7000 euro die zij kreeg van de gemeente Wijdemeren, omdat zij bijstand ontving en tegelijk structureel boodschappen van haar moeder kreeg, maar deels te betalen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep maandagochtend geoordeeld.

De inwoonster kreeg vanaf 2015 een uitkering en had ook recht op toeslagen, aldus de gemeente. In 2018 bleek dat zij sinds 2015 geen aantoonbare uitgaven voor levensonderhoud had gedaan, maar wel in het bezit was van een auto en een motor. “Uit het duurdere segment”, volgens de gemeente. Mensen die in de bijstand zitten, zijn verplicht om veranderingen in hun vermogen (het bezit van de auto) en hun inkomen (de gratis boodschappen) te melden. Volgens de gemeente heeft de vrouw dat niet gedaan. Ook zou ze niet gemeld hebben dat ze in het buitenland was geweest.

De Centrale Raad van Beroep doet zo vanaf 10 uur uitspraak in de zaak van de mevrouw die 7.000 euro aan ontvangen bijstand moest terugbetalen omdat ze structureel boodschappen kreeg van haar moeder. Ik twitter hieronder mee. [livedraadje]https://t.co/3rdaritub0 — Lukas van der Storm (@LvdSt) 23 augustus 2021

Eind vorig jaar kreeg de kwestie veel aandacht. De Tweede Kamer steunde in februari van dit jaar een voorstel van verschillende partijen waarin werd gesteld dat mensen in de bijstand jaarlijks tot 1200 euro aan giften mogen ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering. Volgens de Kamer laat deze zaak zien dat de regels soms erg hard uitpakken.

De rechtbank gaf de gemeente in 2019 gelijk, maar de inwoonster ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.