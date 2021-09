Vrijwilligerswerk in het buitenland doet meer kwaad dan goed. ‘In Nederland hebben we ook geen weeshuizen meer’

Je bent jong en je wilt iets goeds doen, misschien wel vanuit je geloofsovertuiging. Dat begrijpen de samenwerkende kinderrechtenorganisaties van Better Care Network Netherlands maar al te goed. Maar het collectief vindt dat Nederlandse jongeren geen vrijwilligerswerk meer moeten doen in buitenlandse weeshuizen. Samen met 53 organisaties, waaronder SOS Kinderdorpen en Defence for Children, doen ze woensdag die oproep.

Jongeren met een christelijke achtergrond willen vaak kinderen in het buitenland helpen, zegt Better Care Network Netherlands. Vandaar dat ze voor deze oproep ook de handen ineen hebben geslagen met de jongerenorganisaties van SGP, CDA en ChristenUnie. “In het verleden hebben we ook al oproepen gedaan om te stoppen met het vrijwilligerswerk in weeshuizen, zoals ‘Stop Weeshuistoerisme’. Dat heeft tot veel bewustwording geleid. Maar de christelijke jongeren hebben we nog onvoldoende bereikt, want die voelen zich vaak geen ‘toerist’", zeg Patricia Nieuwenhuizen, coördinator van BCNN.

Kinderen krijgen verlatingsangst en ontwikkelingsproblemen

“Deze campagne is – meer dan de vorige campagnes – gericht op jongeren die vanuit hun geloof de wereld intrekken”, zegt ook Petri Hofland namens de organisatie Kerk in Actie, die ook meedoet aan de oproep. “Deze jongeren ervaren een ‘missie’ om iets goeds te doen voor hun naasten, wat op zich natuurlijk heel mooi is. In de Bijbel wordt vaak gesproken over zorg voor de ‘weduwen en wezen’ en dat nemen de meeste christenen graag ter harte.”

Werken in buitenlandse weeshuizen doet meer kwaad dan goed, waarschuwt Better Care Work Netherlands. Kinderen die daar worden geplaatst, lopen een risico op grote achterstanden op het gebied van fysieke groei en cognitieve ontwikkelingen en krijgen er last van verlatingsangst en ontwikkelingsproblemen. Je kunt daarom als jonge vrijwilliger beter kiezen voor plekken waar kinderen bij familie verblijven.

Volgens ReThink Orphanages, een internationale organisatie die zich inzet tegen uitbuiting in weeshuizen, is tachtig procent van de kinderen in tehuizen helemaal geen wees, maar zijn er nog wel degelijk ouders in de buurt die voor hen willen zorgen.

‘In Nederland hebben we ook geen weeshuizen meer’

“De afgelopen jaren lag het internationale reisverkeer plat”, zegt Nieuwenhuizen. “Maar nu krijgen we signalen dat jongeren weer plannen maken. Dit is dus een kans om ze te helpen bij hun keuze.”

Alhoewel grote vrijwilligersorganisaties allemaal gestopt zijn met het aanbieden van vrijwilligersplekken in weeshuizen, zijn er nog zo’n 1400 tot 1700 kleine particuliere organisaties die wel mensen naar tehuizen brengen. “Daar komt het overgrote deel van de vrijwilligers vandaan.”

De weeshuizen bevinden zich overal ter wereld waar ook toerisme is, legt ze uit. “In Kenia en Oeganda, maar ook in Nepal en Cambodja is dit een probleem. In veel delen van de wereld bestond er van oudsher ook niet zoiets als een weeshuis, dat is een Europese uitvinding. Met de komst van koloniale machten zijn er ook elders weeshuizen gekomen.” Die koloniale uitvinding mag van Nieuwenhuizen nu voorgoed naar het verleden verwezen worden. “In Nederland hebben we ook geen weeshuizen meer, omdat het niet goed is voor kinderen. Nu is het tijd om ze ook elders af te bouwen.”

Lees ook: .

Betty werd weggehaald bij haar ‘inlandse’ moeder in voormalig Nederlands-Indië. ‘Wij hoorden nergens bij’.

In voormalig Nederlands-Indië werden Indische halfwezen bij hun ‘inlandse’ moeder weggehaald en in een weeshuis geplaatst. Daar kregen ze een Europese, christelijke opvoeding. Ook Betty van der Meulen kwam in een weeshuis en heeft haar moeder nooit meer terug gezien.