Vrijwilligers willen tienduizenden sigarettenpeuken overhandigen aan de Tweede Kamer

Alsof de openbare ruimte één grote asbak is: sigarettenpeuken, waar slingeren ze niet? Tussen stoeptegels vallen ze, de zwartgeblakerde uiteindjes van peuken, uit putten steken ze, in het gras verschuilen ze zich. En wie ruimt ze op? De veegdienst van de gemeente heeft geen tijd om peukje voor peukje op te prikken – er ligt al genoeg afval op straat.

Dus togen enkele tientallen vrijwilligers dit weekend naar Amsterdam, waar ze in druilerig weer peuken plukten op drie locaties. In 2,5 uur tijd raapten ze maar liefst 50.000 sigarettenpeuken. Omdat veel filters muurvast zaten, vlotte het werk minder snel dan gedacht, lieten de organisaties achter de actie Straw by Straw en By The Ocean We Unite, weten, die strijden tegen plasticvervuiling.

Pulken met een balpen

Sigarettenfilters zijn moeilijk afbreekbaar en vergaan bijna niet, onder andere doordat er plastic in zit. Ze vormen een zware belasting voor het milieu. “Een roker denkt dat het allemaal geen kwaad kan om er eentje op straat te gooien. En dat de straatvegers ze wel opruimen. Maar als iedereen dat doet...”, zegt een woordvoerster. Volgens haar was het plan om zaterdag nog veel meer locaties te ontdoen van filters, maar bleek het karwei nogal tijdrovend. Met balpennen moesten de peuken vaak tussen de tegels worden weggepulkt. “En evengoed stonden we echt verbaasd over de enorme hoeveelheid die we binnen zo korte tijd gewoon op straat zagen liggen.”

De twee organisaties achter de actie hopen te bereiken dat rokers twee keer nadenken voor ze hun peuken op straat schieten. Een klein deel (10.000 peuken) gaat naar een recyclebedrijf dat er een surfboard van gaat maken. Het grootste deel van de opbrengst willen ze overhandigen aan de Tweede Kamer.

