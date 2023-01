Vrijwilligers van de KNRM bereiden zich voor op een druk jaar. ‘Een fout kost iemand z’n leven’

Voorzichtig duwen Karina Hannewijk (29) en Demi Kwak (23) de patiënt vastgebonden op een brancard over de reling van de kade heen. Hun rood met geel gekleurde pakken steken fel af tegen de grauwe januarihemel. Ze overleggen, maar hun stemmen vervliegen in de wind en zijn meters lager op de reddingboot Jeanine Parqui niet meer te verstaan.

Het is zaterdagochtend en voordat de afdeling Hoek van Holland van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) aan de nieuwjaarsborrel gaat, oefent het team op het water. Het is de eerste oefening van 2023. Het doel is vandaag een patiënt veilig en wel aan boord van het eigen schip te hijsen.

Kort voordat Hannewijk en Kwak de ladder opklommen richting de hoge kade, heeft Stefan Scholtes (38) hen het scenario voorgelegd. Als schipper heeft hij dit weekend de leiding. “We komen aan bij een zeeschip. Wat nemen we mee naar boven?”, vroeg hij zijn team. Nu kijkt hij toe terwijl de patiënt centimeter voor centimeter naar beden zakt.

Drukte door blijvende populariteit watersport

Hannewijk en Kwak hebben boven vier touwen aan de brancard bevestigd. In elke hoek één. Zelf houden ze de bovenste touwen in handen. De touwen aan het voeteneinde van de brancard lopen naar beneden en zijn aangepakt door de collega’s op de boot. Ze trekken de touwen strak en de patiënt zweeft door de lucht. “Iets harder aantrekken Demi!”, klinkt het van beneden wanneer de brancard vervaarlijk naar één kant begint te hangen.

Links Karina Hannewijk (29) en rechts Rick Slijk (34). Beeld Arie Kievit

Oefeningen zoals deze zijn belangrijk. De KNRM heeft het de laatste jaren druk. In totaal kwamen de hulpverleners op het water in 2022 ruim 2500 keer in actie. Het team van Hannewijk, Kwak en Scholtes nam 57 van die verrichtingen voor rekening.

Een absoluut recordjaar is het daarmee niet. In 2020, toen veel Nederlanders vanwege de coronapandemie thuis bleven en het water opzochten, voer de KNRM in totaal ruim 2800 keer uit. Desondanks noemt de organisatie 2022 een druk jaar. Mede door de blijvende populariteit van de watersport.

Ook het team in Hoek van Holland helpt met regelmaat in de problemen geraakte kitesurfers, sportvissers en zeilers. “Als je motorpech hebt en er is geen wind dan heb je als zeilboot toch een probleem”, zegt Hannewijk daarover. De KNRM kan de boot dan wegslepen. Een van de KNRM-bemanningsleden gaat aan boord en blijft daar tot het schip terug is in de haven. Hannewijk houdt van die acties. “Het is een beetje alsof je iemands huiskamer binnenstapt.”

In het KNRM-pak zodra het nodig is

Vaker nog dan voor watersporters, vaart reddingboot Jeannine Parqui uit voor de beroepsvaart. Het KNRM-station ligt vlakbij de Rotterdamse haven. Vorig jaar april moesten de hulpverleners in actie komen toen daar een binnenvaartschip kapseisde. De KNRM hielp met de bergingswerkzaamheden en zocht naar het vermiste bemanningslid. “Dagenlang hebben we gezocht”, vertelt Scholtes. “Je wil zo iemand vinden. Voor de familie.”

Op de kade staan Martin van den Berg (43) en Nico Zeeman (43). Aan boord zijn de touwen in handen van Rick Slijk (34) en Max van Bos (27). Beeld Arie Kievit

Op één vaste schipper na, zijn de bemanningsleden uit Hoek van Holland allemaal vrijwilligers. Ze wonen in de buurt en werken als slotenmaker, als locatiemanager in het zwembad, of als verpleegkundige. Anderen zijn zelf enkele maanden per jaar bemanningslid in de beroepsvaart. Zo flexibel mogelijk proberen ze hun werkuren in te richten, zodat ze het KNRM-pak kunnen aantrekken zodra dat nodig is.

Het afgelopen jaar werkte de KNRM mee aan een tv-serie over het reddingswerk. Redders op zee werd in november en december uitgezonden. Team Hoek van Holland komt ook in dat programma voor. In de laatste aflevering is te zien hoe ze een bemanningslid van een groot schip op een brancard naar beneden takelen, zodat hij naar het ziekenhuis kan voor onderzoek. De man heeft pijn in zijn kruis en kan niet zelf de elf meter lange ladder afklimmen.

Bij een nieuwjaarsborrel hoort een nieuwjaarsduik

Zo’n 5 à 6 keer per jaar voert de KNRM Hoek een medische evacuatie uit, schat schipper Scholtes. Het is precies wat Hannewijk, Kwak en de anderen vandaag oefenen. Nu is het een dummie die in de brancard wordt gesnoerd. Wel zo veilig. De afstand die de patiënt dan moet overbruggen is al snel tien tot vijftien meter. “Omdat je op hoogte werkt kun je het niet fout doen. Dat kost iemand gewoon zijn leven”, zegt Scholtes.

Zonder problemen komt de dummie beneden. Als een extra bemanningslid wordt hij op het achterdek gezet, terwijl Scholtes’ team nog één extra oefening doet. Het is de man-over-boord-manoeuvre en de eer is aan de 43-jarige Martin van den Berg. Met zijn laarzen omhoog drijft hij in zijn pak in zee terwijl de Jeannine Parqui om hem heen draait. Ze laat een strook wit schuim achter. Bij een nieuwjaarsborrel hoort een nieuwjaarsduik.

Een man-over-boord-oefening. In het water ligt Martin van den Berg (43). Beeld Arie Kievit

De KNRM in 2022 De reddingboten van de KNRM voeren het afgelopen jaar ruim 2500 keer uit. In totaal werden, verdeeld over de 45 reddingsstations, meer dan 400 personen en 155 dieren veilig aan wal gebracht. Ruim 1400 vrijwilligers zetten zich daarvoor in. De KNRM Lifeguards, die in de zomermaanden de stranden langs de Waddenzee bewaken, kwamen in totaal 843 keer in actie. Door het warme weer gingen veel mensen de zee in, maar de sterke stroming zorgde ervoor dat zwemmers soms in de problemen raakten. Ook de Reddingsbrigade bewaakt in Nederland stranden en helpt drenkelingen. Deze organisatie staat los van de KNRM, ook al werken vrijwilligers soms voor beide hulptroepen. De Reddingsbrigade heeft nog geen totaalcijfers naar buiten gebracht.

Lees ook:

Pieter zocht mee naar de vermiste surfers: ‘Door de dikke schuimlaag waren ze kansloos’

In de lente van 2020 kostte een metersdikke schuimlaag vijf jonge surfers het leven. Pieter Scholten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zocht mee naar de vermiste watersporters.