Vrienden eren overleden Daisy (26) met een roze konvooi: ‘Daisy deed wat ik niet durfde, ze werd vrachtwagenchauffeur’

Een konvooi van vrachtwagens om Daisy te eren. Dat was het idee van vrienden van Daisy: Frauke Wanscher-Aarts en Tom Knuiman. Gisteren zette ze de oproep in een berichtje op Facebook. “Wij zouden haar op de dag van de uitvaart willen eren met een heel mooi konvooi van vrachtwagens. Dus chauffeurs/chauffeuses mocht je mee willen helpen laat dit dan weten”, valt in het bericht te lezen.

Inmiddels wordt Wanscher-Aarts overspoeld met telefoontjes. “We dachten aan maximaal vijftig vrachtwagens, met chauffeurs die Daisy kennen maar het zijn er nu tweehonderd uit het hele land”, zegt ze. Ze is er de hele dag druk mee. “Mijn man heeft me net verplicht om de telefoon neer te leggen en iets te eten”, zegt ze. “Ik wil dit doen voor Daisy die me heeft laten zien dat je ergens voor moet gaan. Ik wilde altijd vrachtwagenchauffeur worden maar omdat ik moeder werd heb ik het niet gedaan. Daisy was zo iemand die het al als kind had besloten. Ze had meer lef en zette die droom door. Er zijn maar weinig vrouwen in die wereld en dat maakt haar tot een inspiratie.”

Hoewel ze overdonderd is door de vele reacties op haar idee – binnen 24 uur werd het bericht zo’n tienduizend keer gedeeld – is ze maar weinig verrast door de collegialiteit en warme reacties van vrachtwagenbestuurders. “Deze beroepsgroep helpt elkaar, dat is altijd zo geweest”, zegt ze. Zelf is de vrouw van een vrachtwagenchauffeur.

Zwart met roze lintje

Wanneer het eerbetoon precies gaat plaatsvinden is nog onduidelijk, maar met een reden. “We moeten precies weten hoeveel mensen er komen, voor de aanvraag van een vergunning. Als je het een openbaar evenement maakt lukt dat nooit.” Wel kan ze zeggen dat de konvooi van Afferden in Limburg naar de begrafenis in Malden in Gelderland zal reizen.

Omdat de aanmeldingen overweldigend zijn melden zich inmiddels mensen die op de dag van Daisy’s crematie wel willen fungeren als verkeersregelaar of die kunnen helpen met het aanvragen van de vergunning. Wanscher-Aarts: “Daar heb ik zelf geen kaas van gegeten. Daar willen we ons vanaf morgen over buigen, vanaf dan kunnen chauffeurs zich ook niet meer aanmelden.”

Het idee is dat alle vrachtwagens een zwart met roze lintje krijgen. “Zwart is de rouwband die normaal wordt gebruikt en roze is voor Daisy.” Ze denkt ook na over een algemenere ode aan haar “gekke, spontane en goedgebekte” vriendin. “Chauffeurs die niet meerijden in het konvooi kunnen haar alsnog eren: we denken aan een roze lintje bij de spiegels. Wanscher-Aarts: “We zijn een toppertje verloren, maar we gaan haar niet vergeten.”

