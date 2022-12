Vriendelijk verzoek aan de buurt: niet knallen in de Korinthestraat

Je kunt de Korinthestraat in Zoetermeer tijdens de jaarwisseling gerust in tweeën hakken: in het rechtergedeelte mag het ouderwets tekeergaan, met grondbloemen, cakes en fonteinen. Links zou het lekker stil moeten blijven, zo stil zelfs dat de bewoner op nummer 14 slapend het nieuwe jaar in kan gaan.

In dat huis woont de 57-jarige Bas ter Burg, een man die sinds enkele jaren lijdt aan een chronisch vermoeidheidssyndroom en zijn rust hard nodig heeft. Tien uur slaap per nacht is voor hem geen overbodige luxe. Het maakt de jaarwisseling een moeilijke periode, met onophoudelijk gedreun van legaal en vooral illegaal vuurwerk.

Dit jaar las hij in het ‘lokale suffertje’ dat de gemeente Zoetermeer de mogelijkheid biedt een straat uit te roepen tot vuurwerkvrije zone. Ter Burg: “Ik dacht, wie niet waagt die niet wint.” Dus belde hij aan bij zijn buren van Korinthestraat 7 t/m 15, om de stemming te peilen. Een deel was niet thuis. Nummer 12 zei: “Ik heb beesten, uitstekend plan.” Nummer 11: “Geen enkel probleem, prima toch.” Het draagvlak was zo vrij rap geregeld. Hij diende het verzoek bij de gemeente in, die reageerde met: ‘Fijn dat u dit met uw buren onderling heeft kunnen afspreken’.

Vrijwillig

Tijdens deze jaarwisseling is de ene helft van de straat, bestaande uit enkele voortuintjes en een stuk of veertien parkeerplaatsen ‘vuurwerkvrij’. Let wel, benadrukt de woordvoerder van de gemeente: “Het is een initiatief van bewoners. Alles gebeurt vrijwillig.” Er zullen geen handhavers rondlopen, niemand wordt berispt bij het alsnog afsteken van een pijl of rotje.

Gemeenten in het hele land bieden bewoners de gelegenheid om het heft in eigen hand te nemen. Een korte rondgang leert dat de interesse om de eigen buurt vuurwerkvrij te verklaren gering is. In Den Haag gaat het mogelijk om één straat, in Rijswijk wellicht om twee straten, in Gouda stak geen enkele inwoner zijn vinger op.

Wat gemeenten wel doen is zelf gebieden vuurwerkvrij verklaren, bijvoorbeeld buurten rond zorgcentra, winkelstraten, dierenasiels en ziekenhuizen. Daar loop je wel kans tegen een handhaver op te lopen. Maar in de straat van Ter Burg dus niet. Hij zal deze zaterdag op strategische plekken vier borden ophangen die hij bij de gemeente heeft opgehaald. ‘Bewonersinitiatief: vrijwillige vuurwerkvrije zone’, staat erop. Zo’n bord is kleiner dan Ter Burg had gehoopt, maar alle beetjes helpen, zegt hij.

Geen vuurwerkhater

Ter Burg is geen vuurwerkhater, hij gunt iedereen een prettig oud en nieuw. Maar zijn persoonlijke omstandigheden zijn verre van prettig. Door zijn chronische vermoeidheid is hij een jaar geleden volledig afgekeurd. Hij doet tegenwoordig wat vrijwilligerswerk, maar iedere inspanning valt hem zwaar. Een rustige nieuwjaarsnacht is hem veel waard.

Natuurlijk, hij heeft niet de illusie dat het muisstil blijft. Het stadshart van Zoetermeer zit in de buurt en in de straat achter hem wonen een paar ‘echte liefhebbers’. Daar zal zaterdagnacht lawaai vandaan komen, zonder twijfel. “Toch is dit het proberen waard”, vertelt hij. “Ik heb trouwens ook twee katten.” Die hopen met hem mee.

