Vriend en voormalig vijand krijgt een krans in Indonesië, ook generaal Spoor

Zijn vrienden vragen hem weleens: wat doe jij op die begraafplaats van de Hollanders? Vroeger is toch vroeger? De Indonesische Elisa Barkha werkt voor de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, die in Indonesië zeven erevelden beheert. ‘Zijn’ Menteng Pulo is er één van. Op de dag voor de officiële kranslegging maakt hij met directeur Robbert van der Rijdt een laatste inspectieronde. Een medewerker boent met een borsteltje de stenen, een dorre tak verdwijnt uit het zicht. De touwtjes voor het persvak moeten nog aan de paaltjes worden geknoopt.

Het ruikt er grassig. De sproeier gaat regelmatig over de velden met de strakke witte kruizen, waarvan de vorm aangeeft of de overledene een man, vrouw, moslim, christen, jood of boeddhist is geweest. Hier liggen ruim 4000 Nederlandse slachtoffers uit 1942 tot 1949. Vooral mannen, vrouwen en kinderen die stierven in Japanse kampen en in de bersiaptijd, en ook Nederlandse en Indonesische Knil-militairen.

Iedereen is hier gelijk, wijst Van der Rijdt. “Daar ligt generaal Spoor naast twee van zijn soldaten.” Een dag later zal de koning excuus maken voor ‘geweldsontsporingen van Nederlandse zijde’ daterend uit de periode dat juist Spoor het Nederlandse leger aanvoerde.

Hun tegenstanders van toen ­liggen op de Indonesische heldenbegraafplaats Kalibata. De bezems zwiepen ook hier over de graven. Een veiligheidsagent wuift het ­bezoek van het pad af dat de koning zal aflopen. Op ieder graf ligt een grijze helm. Prominente Indonesiërs krijgen er nu nog een plekje, zoals oud-president Habibie. Een oude vrouw schuifelt in de hitte naar een graf.

Agressie Belanda

Op Menteng Pulo komen soms nog bejaarden in oud-Knil-uniform naar de graven kijken, vertelt Barkha. Hij leerde op school over de ‘agressie Belanda’, zoals het wrede optreden van de Nederlanders wordt genoemd. Verder is hij er ontspannen over, net als veel Indonesiërs: we wonnen de oorlog, dus waarom omkijken. Toch ziet Van der Rijdt een opleving in de belangstelling. Op de zeven erevelden kwamen in 2014 maar 1000 Indonesiërs, vorig jaar waren er 16.000 op 20.000 bezoekers.

Een dag later klinkt de trompet en leggen Willem-Alexander en Máxima de krans die Barkha heeft klaargezet. Jonge stemmen dragen een gedicht voor dat Renee van Bavel in opdracht van de Oorlogsgravenstichting schreef. “Hoeveel generaties duurt een oorlog voort.. totdat de echo van het laatste schot verdwijnt.” Vijf minuten later is de stoet van de koning vertrokken, op naar de chocoladefabriek van de Indonesische ‘Tony’s Chocolony’.

