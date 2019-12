Vreugdevuren verbieden is alsof je carnaval afpakt van Brabant en Limburg

Hij tikt opgelaten met zijn voet tegen de barkruk en als hij lacht zie je zijn gouden snijtand glimmen. Maar Scheveninger Danny Vink (34) lacht niet als het om het afgelaste vreugdevuur in zijn ‘dorp’ gaat. “Het is gewoon de druppel.” Martin (56) en zijn broer Ronald (50) zitten naast Vink in visserscafé Het Wapen aan de Keizerstraat en knikken.

“Dertig jaar geleden had je in elke wijk een fik. In de loop der jaren heeft de gemeente er samen met de politie voor gezorgd dat die brandjes naar het strand zijn verhuisd. Daar kan de politie de situatie beter onder controle houden en de veiligheid waarborgen”, legt Ronald uit. Hij heeft het woord ‘Scheveningen’ rond zijn oor laten tatoeëren.

Beeld Sander Soewargana

“Je kan er nu van uitgaan dat die fikkies in de wijken weer terugkomen. Die gasten die het vreugdevuur bouwen, kijken daar een heel jaar naar uit. Het is alsof je carnaval afpakt van Brabant en Limburg.” Ondertussen rijden er twee politiewagens langs het café. “Kijk daar heb je het al, en dan heb je ook nog de hele dag dat gebrom van die helikopter”, mompelt Ronald die met zijn vinger naar boven wijst.

Maar er zit veel meer achter de frustratie dan alleen boosheid over het afgelaste vreugdevuur, zegt brandweerman John van den Heijer. “Dit is een vissersdorpje dat aan het veryuppen is. De huizenprijzen schieten omhoog en er worden dure appartementen en hotels geplaatst. Vroeger werd er door Hagenezen op Scheveningers neergekeken. Scheveningen, daar was armoede. Maar nu ziet Den Haag Scheveningen als het nieuwe Monaco, een plek waar geld te halen valt. Het hele kustgebied is de laatste jaren aangepakt en er komen steeds meer dure restaurants en hippe tentjes bij.”

‘Je kan ze niet zomaar iets ontnemen waar ze een jaar naar uitkijken ’

Er was zelfs een plan om de naam Scheveningen in The Hague Beach te veranderen omdat dat makkelijker zou zijn voor toeristen, legt Den Heijer uit. “En daar komt bij veel mensen uit Scheveningen het gevoel vandaan dat Den Haag van onze volksbuurten af wil. Het vreugdevuur is een van de weinige tradities die we nog hebben. Als je die verbiedt, zorgt dat voor woede en verdriet, en dat ik goed kan begrijpen. Tuurlijk, die vuren moeten veilig zijn, maar er is bij dit besluit niet gekeken naar de geschiedenis en wat het voor mensen betekent.”

Volgens Vink is het ook een fout van de gemeente om het vuur af te schaffen zonder er iets voor terug te geven. “Al die jongens die meebouwen aan de grote vreugdevuren gaan nu terug de wijk in en dan heb je overal vuur. Als de gemeente wil dat de rust terugkeert in Scheveningen en Duindorp, dan moet ze zorgen dat er iets te doen is, vooral voor de jeugd.” Ronald: “Precies, en daar gaat het mis. De laatste jaren zijn veel buurthuizen en voetbalveldjes weggehaald, dus daar kunnen ze ook niet heen.” Vink denkt aan een feest met dj’s of zangers. “Bedenk iets leuks, maar je kan ze niet zomaar iets ontnemen waar ze een jaar naar uitkijken. Dan weet je dat ze gaan rellen.”

Ook de Scheveningse ondernemers zijn niet blij met het besluit. In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw maken zij door het vreugdevuur namelijk zo’n 20 tot 30 procent meer omzet.

Dat de bouwers in Duindorp en Scheveningen deze maand gaan samenwerken om Den Haag op zijn kop te zetten is de grote vrees van brandweerman Den Heijer, al kan hij die reactie ook begrijpen. “Burgemeester Remkes heeft dit echt stom aangepakt. Als er op veel plekken brandjes ontstaan, brengt hij zijn eigen hulpverleners in gevaar. Controle houden wordt vanaf nu onmogelijk.”

Lees ook:

Hoe moet dat nu in Den Haag, zonder vreugdevuren?

De grote vuren op het strand creëerden ooit rust in Scheveningen en Duindorp. Nu ze zijn verboden, is de vraag hoe onrustig de jaarwisseling - en eigenlijk de hele maand december - verloopt in de voormalige vissersdorpen.