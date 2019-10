Vreugdevuren nog maar tien meter hoog? ‘Dan breekt de pleuris uit’

De Duindorpse familie Van der Laan kan er niet over uit. “Als het vreugdevuur nog maar tien meter hoog mag worden breekt de pleuris hier uit. Geloof mij maar”, zegt Eugene van der Laan (38) in een neongele trui met daarop de tekst: Vreugdevuur Duindorp. Hij staat samen met zijn moeder Lenie van der Laan (57) in de Haagse duinen. Lenie: “Tien meter, dat is een luciferdoosje. Dat hebben die jongens zo klaar en dan gaan ze zich vervelen. Dan gaan ze hier de wijk in en dan gaan hier de auto’s in de fik, let maar op.”

De familie Van der Laan snapt op zich wel dat er maatregelen zijn genomen na het incident in Scheveningen afgelopen oudjaar. “Die vonkenregen, dat wil niemand”, zegt Lenie. Haar zoon, die al jaren aan het Duindorpse vreugdevuur meewerkt, knikt. “Ze hebben er troep op gegooid en een aantal jerrycans zaten nog dicht, daardoor ontstond een soort bom”, zegt hij. “Er lagen ook een paar geïmpregneerde pallets op die stapel. Houtsnippers van zulke pallets krullen op en vliegen weg als ze in de fik staan, dat wil je niet.”

Zijn zus Melissa: “Ja we zagen het hier mis gaan. Als je daar naast woont ben je natuurlijk niet blij. Dat snap ik ook wel.”

Het begint in de zomer al te kriebelen

Boos zijn ze niet op hun Scheveningse buren. “Het zijn ook onze vrienden en familieleden. Dat het mis ging vorig jaar was volgens Van der Laan nooit de bedoeling. En de maatregelen komen in Scheveningen en Duindorp even hard aan. Eugene: “Het opbouwen van die vreugdevuren begint al te kriebelen in de zomer. Ik kan niet in woorden uitleggen hoe belangrijk die traditie voor mij is.”

En hij weet: dat geldt ook voor de ruim driehonderd jongens met wie hij ieder jaar de vuurtorens bouwt. Duidelijk aangedaan haalt hij een pakje sigaretten uit zijn overall. “Tussen Tweede Kerstdag en Oudjaarsavond werken we dag en nacht door.”

“Tien meter is dan niets”, zegt hij. “Dan moet je je afvragen wat de jongeren gaan doen als die stapel af is.” Hij zit in een appgroep met de jongens die meedoen aan de opbouw van het vreugdevuur. “Sommigen hebben al laten weten dat ze Den Haag zullen laten voelen wat er gebeurt als je de vreugdevuren inperkt”, zegt hij. Hij maakt zich zorgen over het verkrijgen van een vergunning voor de vuren. “Een vergunning betekent ook dat mensen een bezwaar kunnen indienen en er zullen altijd mensen op tegen zijn.”

Vijftig meter, dat is natuurlijk bizar

Vorig jaar ging het mis omdat Duindorp en Scheveningen elkaar wilden overtroeven en boven de maximale bouwhoogte gingen, geeft Eugene toe. “Maar de gemeente wist het, ze konden het zien. We zaten op een gegeven moment bijna aan de vijftig meter, dat is natuurlijk bizar. In Scheveningen hebben ze vanwege de hoogbouw de dranghekken verder naar achteren geplaatst. En de gemeente en de brandweer hebben ons daarna toestemming gegeven om ze aan te steken. Later zeiden ze dat het mis ging door de wind en dat soort onzin, maar de wind staat altijd in die richting.”

Moeder Lenie: “Was het niet mis gegaan, dan hadden we burgemeester Krikke hier nooit over gehoord. Dat weet ik zeker. Die hoge vreugdevuren zag ze door de vingers.” Eugene: “Ze was waarschijnlijk bang voor wat er zou gebeuren als het afgelast zou worden en ze heeft het altijd gezien als een mooie publiekstrekker.” Zijn moeder knikt.

Eugene en zijn moeder zijn trots op de volkstraditie, ondanks de restricties van de laatste jaren. “Eerst mocht alles, toen mochten we nog maximaal 35 meter hoog en nu is er nog maar tien meter over.” De lol is er volgens hem wel af. “We proberen het nog leuk te maken door het competitie-element te veranderen. De afgelopen jaren was het de kunst als snelste richting de maximale hoogte te bouwen.” Voor tien meter is dat volgens hem onzinnig.

Spektakel van het jaar

Zijn moeder hoopt, ook om overlast in de wijk te voorkomen, dat de grote vreugdevuren op het strand niet zullen verdwijnen. “Voor ons is dit echt het spektakel van het jaar. Hele families leven hier naartoe.” De maatregelen vindt ze maar zuur. Zeker gezien zich de laatste jaren in Duindorp helemaal geen problemen hebben voorgedaan.

Om de volkstraditie serieus in stand te kunnen houden, hoopt zoon Eugene dat de gemeente nog een manier ziet om met de organisaties van de vreugdevuren in gesprek te gaan over de maatregelen. Zelf zou hij het wel weten: “Laat ons dan maximaal 25 meter hoog bouwen, dat is redelijk en dan blijft het vreugdevuur iets om trots op de te zijn.”

