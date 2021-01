Vreemdgaanreclames in de ban? Die roep klinkt steeds luider

‘Ben jij gelukkig getrouwd?’, staat boven een foto van een vrouw met donkerrode lippenstift. Op de poster houdt ze uitdagend een vinger voor haar mond, terwijl haar man even niet kijkt. Boven slogans als ‘op weg naar een avontuurtje? Ik ook’ en ‘flirten is niet alleen voor singles’ kijkt ze je met zwoele blik aan in het bushokje, via een reclamezuil langs de weg of op het station.

Harm Jan Polinder, fractievoorzitter van de lokale SGP in Nunspeet, vindt de reclameposters voor datingapps die ‘vreemdgaan uitlokken’ afschuwelijk. Het afgelopen jaar werd hij door zijn achterban regelmatig aangesproken op deze ‘onchristelijke uiting’ in het straatbeeld van de Biblebeltgemeente. “Vreemdgaan is niet oké, deze uitingen in het straatbeeld doen alsof ontrouw heel normaal is”, steekt hij fanatiek van wal.

“Het is ontwrichtend voor de samenleving. We gaan niet over wat mensen achter de voordeur doen, maar deze posters verspreiden via gemeente-abri’s in de openbare ruimte gaat te ver.” Vorige maand is zijn plan voor een verbod tegen posters ‘die vreemdgaan bevorderen en relaties kapotmaken’ in meerderheid aangenomen in de gemeenteraad van Nunspeet. Het gaat om affiches in abri’s in de publieke ruimten, die vaak worden verhuurd door gemeenten.

Rhenen: Reclames zijn juridisch toelaatbaar

Het is niet voor het eerst dat ‘overspelreclames’ in opspraak raken. In 2016 besloot het bedrijf achter datingsite Second Love vrijwillig om overdag geen reclames meer uit te zenden op de publieke omroep na aanhoudende kritiek, de SGP vierde het als een overwinning.

Sinds vorig jaar gaan gemeenten de strijd aan tegen ‘overspelreclames’ in de openbare ruimte. Nunspeet is naast Bunschoten-Spakenburg, Rijssen-Holten en Waddinxveen voor zover bekend de vierde gemeente die deze reclames openlijk in de ban doet. Ook in veel andere gemeenten gaan stemmen op voor een verbod. Al dan niet met het nodige protest, waarbij vorig jaar posters zijn beklad of verwijderd door gemeenten – bijvoorbeeld in Rhenen. Toch kwam het daar niet tot een verbod, omdat Rhenen na eigen onderzoek constateerde dat deze reclames ‘juridisch toelaatbaar’ zijn.

Het hek van de dam

Hoewel een aantal gemeenten deze posters in de ban doet, kan dat volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Broring niet zomaar. “Zij die dat wel doen, gaan te ver”, stelt hij. Reclame kan onder vrijheid van meningsuiting vallen en je kunt posters volgens Broring niet verbieden omdat het niet past bij je eigen opvattingen. Het verbieden moet proportioneel zijn. “Dat zien we bijvoorbeeld bij alcohol en tabak, waar je kunt onderbouwen dat het slecht is voor de gezondheid.” Dat gemeenten reclameposters desondanks weghalen na klachten, vindt Broring vreemd. “Dan is het hek van de dam.”

Omdat juridische gronden lijken te ontbreken, gooien gemeenten het over een andere boeg. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met reclamebureaus zoals Bunschoten-Spakenburg en Waddinxveen hebben gedaan. Nunspeet wil de ban regelen door bij onderhandelingen over een nieuw contract te selecteren op reclamebureaus die dit soort posters niet ophangen. Er zijn ook reclamebureaus die werken met een soort afvinklijsje waar gemeenten kunnen kiezen welke reclames zij willen.

Schadelijk voor kinderen

Het Gezinsplatform, dat zichzelf als belangenbehartiger de ANWB van het gezin noemt, is fel tegenstander van reclames in openbare ruimtes die volgens hen ‘vreemdgaan stimuleren’. Het platform voerde afgelopen jaar een procedure bij de Reclame Code Commissie tegen Second Love. De klacht werd ongegrond verklaard.

Anders dan de meeste verzetsgeluiden, beargumenteert het platform dat niet vanuit de christelijke hoek. “Overspel is niet gezond voor het gezin, en uiteindelijk dus ook niet goed voor de samenleving”, vindt voorzitter Yvonne Koopman. “Stabiele gezinnen zijn de dragers van de samenleving. Het is schadelijk voor kinderen als in het gezin met een vader en een moeder een buiten-relationele verhouding speelt.”

Niks te maken met de kerk

De protesten tegen vreemdgaanreclames in publieke ruimtes moeten volgens relatiedeskundige Fiona Brouwer worden gezien als een golfbeweging tegen een ongewenste nieuwe normaliteit. Dit soort reclames draagt volgens haar bij aan het opwekken van die verleiding om vreemd te gaan. “Elke verleiding begint met iets zien. Door deze reclames in bushokjes te plakken en er publieke zichtbaarheid aan te geven, probeert men het als normaal te laten overkomen. Maar is dat ook zo? Ik denk het niet.”

Brouwer ziet bij ‘heel veel’ relatieproblemen dat vreemdgaan de boosdoener is. “En het komt door reclames op straat dichterbij.” De relatiedeskundige benadrukt dat bewustwording belangrijk is en niet alleen vanuit de kerkelijke hoek. “Het heeft niks met de kerk te maken. Er is een veel grotere tegenbeweging tegen deze reclames, maar die is niet georganiseerd. Het zijn echt niet alleen christelijke mensen die hier niets van moeten hebben.”

Oprichter Second Love lacht om protest Oprichter en eigenaar Erik Drost van Second Love moet smakelijk lachen om de protesten van verschillende gemeenten tegen zijn reclames. Hij begrijpt niet waar mensen zich druk om maken. “Laat iedereen vrij zijn en doen waar diegene zin aan heeft, toch?” Het bedrijf heeft niet overwogen om te stoppen met reclameposters in abri’s in openbare ruimtes. “We adverteren willekeurig langs de weg en in bushokjes. Maar het is ook niet zo dat we bewust in christelijke gemeenten adverteren.” Drost zit er niet mee. “Ach. Het is goede reclame.”

