Vrachtwagen rijdt van dijk bij Nieuw-Beijerland, zes doden en zeven gewonden

Zes mensen zijn om het leven gekomen door het ongeval. Zeven gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

Op de plek van het ongeluk was een buurtfeest aan de gang. Het ongeluk gebeurde op de Zuidzijdsedijk. De chauffeur bleef ongedeerd en is meegenomen voor verhoor.

‘Veel aanwezigen kennen elkaar’

De auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. Een woordvoerster zegt dat het ongeluk de gemeenschap diep heeft getroffen, “veel aanwezigen kennen elkaar”.

Rond het incident heerst verslagenheid. Aanwezigen op het buurtfeest, andere ooggetuigen en omwonenden worden door de gemeente opgevangen.

Direct na het ongeluk was een grote ravage zichtbaar, met onder meer omver gereden picknicktafels, flessen en etenswaar. Rondom de vrachtauto, voorzien van een Spaans kenteken, zijn inmiddels hekken geplaatst ten behoeve van het politieonderzoek. Een kraanwagen is aanwezig om de verongelukte vrachtauto te bergen.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, waartoe Nieuw-Beijerland behoort, sprak na overleg met diverse nabestaanden en andere betrokkenen van “een afschuwelijk ongeluk in een zo hechte en kleine gemeenschap als Nieuw-Beijerland”. Familieleden en buren zijn volgens hem verslagen, ook al omdat niet bekend is hoe het met de gewonden gaat en de onzekerheid groot is. “Onze grootste zorg geldt de mensen die betrokken zijn.”