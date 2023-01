Vrachtverkeer in de knel door belabberde staat bruggen en tunnels

De belabberde staat van veel bruggen en sluizen zorgt voor steeds grotere problemen voor (transport)bedrijven en andere weggebruikers. Dit jaar verwacht Rijkswaterstaat meer overlast door onvoorspelbare spoedreparaties en snelheidsbeperkingen vanwege achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn op een aantal plaatsen afsluitingen nodig voor zwaar (vracht)verkeer.

Transportbedrijven maken zich grote zorgen. “Op heel veel plaatsen in Nederland ondervinden we momenteel last van beperkingen door achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten”, schrijven partijen als Transport en Logistiek Nederland (TLN) Noord, MKB Nederland en VNO-NCW Noord in een brandbrief aan minister Mark Harbers (infrastructuur en waterstaat).

Een trieste aanblik

De aanleiding voor de brief is de nijpende situatie rondom de Prinses Margriettunnel tussen Sneek en Joure (A7). Sinds half december is de tunnel volledig afgesloten, nadat het wegdek plotseling omhoog kwam. De weg is zeker een half jaar dicht terwijl zandzakken in de tunnelbak erger voorkomen. Harbers nam woensdag zelf een kijkje. “Dit is de meest trieste aanblik in de hele infrastructuur in Nederland op dit moment”, zei hij tijdens zijn werkbezoek tegen Omrop Fryslân.

“We pleiten voor een tijdelijke oplossing om daarmee het omliggende wegennet te ontlasten”, zegt Wessel Veenstra, voorzitter van TLN Noord en directeur van een transportbedrijf in Heeg. Nu de kerstvakantie is afgelopen, worden kleine dorpen in de omgeving overspoeld met (vracht)verkeer, met onveilige situaties tot gevolg. “Anders dan in de Randstad is hier minder infrastructuur, dus zijn er minder alternatieven met grote gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid van dorpen.”

Overal ontstaan problemen

Bij de Prinses Margriettunnel is voor zover bekend geen sprake van achterstallig onderhoud. Dat geldt wel voor andere bruggen in de omgeving, waar juist door de stremming extra gebruik van zal worden gemaakt. Daar gelden in een aantal gevallen beperkingen. “Het toont de kwetsbaarheid van ons systeem aan door jarenlang achterstallig onderhoud”, zegt Saskia Toor, beleidsadviseur van ondernemersvereniging Evofenedex.

Beeld Anne Blaak

Een groot aantal bruggen en tunnels zijn aan het einde van hun levensduur. De afgelopen tientallen jaren kwamen er steeds meer en steeds zwaardere vrachtwagens, terwijl onderhoud achterwege bleef. Overal in het land ontstaan nu problemen. “Dat is een trieste realiteit”, zei Harbers nabij de verlaten A7. Eerder is al ruim één miljard euro toegezegd vanuit het kabinet om achterstallig onderhoud in te halen.

Rijkswaterstaat waarschuwde in een rapport eind november voor de effecten van uitgesteld onderhoud aan bruggen en tunnels. Op het hoofdwegennet worden dit jaar bij zeker vijftien bruggen en tunnels werkzaamheden verwacht als gevolg van uitstel. Bij steeds meer bruggen zijn volgens Rijkswaterstaat gebruiksbeperkingen nodig, zoals lagere maximumsnelheden, gewichtsbeperking of zelfs afsluitingen om de veiligheid te garanderen.

Beperkingen gewicht en snelheid

Vooral zwaarder vrachtverkeer komt in de knel. Op de A7 bij Purmerend geldt sinds oktober een verbod op vrachtwagens van meer dan dertig ton, er zijn snelheidsbeperkingen op de Haringvlietbrug (A29) en gewichtsbeperkingen bij bruggen en viaducten op de A44. Toor van Evofenedex: “We zien bijvoorbeeld dat lange vrachtwagens geen gebruik kunnen maken van omleidingsroutes, wat enorm veel tijd en geld kost.”

Rijkswaterstaat zegt alles in het werk te stellen om met extra geld achterstallig onderhoud aan te pakken. Het spreekt van de “grootste onderhoudsbeurt van onze infrastructuur ooit”, maar, zegt woordvoerder Carlo Eijkels: “Tegelijkertijd kunnen we hiermee minder vaart maken dan we zouden willen door een tekort aan arbeidskrachten en hoge kosten. Ook zijn bruggen, viaducten en sluizen er soms slechter aan toe dan we dachten.”

