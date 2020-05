Vorige week stierven juist minder mensen dan verwacht

Voor het eerst sinds twee maanden lag het aantal sterfgevallen vorige week weer op normaal niveau. Het was zelfs iets lager, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Tot 11 mei was er ‘oversterfte’ door de corona-epidemie: er overleden meer mensen dan je onder normale omstandigheden zou verwachten.

Vaak volgt na oversterfte een tijd van ondersterfte, omdat in de weken daarvoor relatief veel mensen met een kwetsbare gezondheid zijn overleden. Of de ondersterfte ook nu aanhoudt, hangt af van het verder luwen of juist opflakkeren van de epidemie. Overigens overleden ook vorige week mensen aan het coronavirus. 156 sterfgevallen zijn bij het RIVM bekend, het werkelijke aantal ligt hoger.

In de eerste negen weken van de epidemie zijn ongeveer 9000 Nederlanders meer overleden dan verwacht. Waarschijnlijk overleden veel van hen aan het nieuwe coronavirus. Daarnaast stierf een deel mogelijk indirect aan de epidemie, vanwege bijvoorbeeld de druk op de zorg of doordat patiënten uit angst voor besmetting niet naar het ziekenhuis durfden.

Voor meer informatie over de onderstaande grafiek: trouw.nl/coronacijfers.

