Voorzitter van de anti-abortuslobby: Ik ben geen boeman

Hij wil een stem geven aan ‘alle ongeboren kinderen die niet veilig zijn voor abortus’. In Utrecht is zaterdag de 27ste ‘Mars voor het leven’, een protest tegen abortus. Het animo voor dat protest steeg de afgelopen jaren flink. De motor erachter, de christelijke stichting Schreeuw om Leven, zegt dat ze drukker dan ooit is met ‘hulp’ aan ongepland zwangere vrouwen. Het aantal hulpvragen steeg de afgelopen vijf jaar van honderd naar 520, zegt voorzitter Kees van Helden.

Wat verstaat u precies onder hulp?

“Sinds mijn komst als directeur in 2014 ben ik meer op hulpverlening in gaan zetten. Wij zijn voor het leven en tegen abortus, maar het kan niet zo zijn dat je vrouwen die worstelen met abortus geen hulp biedt. Het aantal hulpvragen van deze groep zien we ieder jaar stijgen. Denk aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en geldproblemen hebben. Of hun vriend dreigt bij ze weg te gaan als ze geen abortus plegen. We kijken samen wat er kan. Als het nodig is schakelen we Veilig Thuis of schuldhulpverlening in, of we kijken mee met de financiën. Als een vrouw onder bijstandsniveau zit, betalen we mee aan de babyuitzet.”

Hoe komt het dat het aantal hulpvragen stijgt?

“Het lijkt alsof er een soort MeToo-effect is. Ons valt op dat steeds meer vrouwen in de media, zoals de ‘Linda.’ en ‘Margriet’, vertellen wat een abortus met hen gedaan heeft. Dat komt dus bij seculiere media vandaan. En we geven er zelf meer aandacht aan. In 2014 hebben we een magazine op de markt gebracht, ‘Leef!’. We worden vaker gevraagd op scholen. Ik geef toe: dat zijn altijd christelijke scholen. Maar de hulpvragen komen overal vandaan, ook van moslims. Zij hebben te maken met verstoting, eerwraak en bedreiging. We merken dat artsen en verloskundigen wel eens naar ons doorverwijzen, dus het komt ook uit seculiere hoek.”

Uw anti-abortuslobby stuit op veel weerstand. Onder de noemer #nietinmijngleuf lanceerde presentatrice Merel Westrik onlangs een sticker voor mensen die geen anti-abortusfolders in hun brievenbus willen. Wat vindt u daarvan?

“Dat vind ik heel platvloers. Aan de andere kant is het prachtig dat ze met zo’n sticker komt. Het heeft een omgekeerd effect: wij krijgen juist meer aandacht. Ik las dat er 7000 stickers zijn verkocht. En dat op een verspreiding van 5,3 miljoen folders. Dat is een druppeltje op een gloeiende plaat.”

Er zijn ongetwijfeld meer dan 7000 mensen zijn die niet op uw boodschap zitten te wachten. Begrijpt u die weerstand?

“Tegenstanders mogen altijd met mij komen praten. Ik ben geen boeman. Maar ik voel me wel veroordeeld. Het argument is altijd: wat als je misbruikt of verkracht bent? Dan wil je die baby toch niet houden? Nou, ik sprak laatst een vrouw die op haar vijftiende verkracht was en abortus had gepleegd. Op haar 31ste stond ze huilend bij ons op de stoep. Ze had spijt.

“Deze groep vrouwen spreken wij ook. Ik heb ze zelfs in mijn eigen familie. Mijn nichtje is verkracht door een oudere man en kreeg op haar twintigste een kind. Eerst wisten we niet hoe het zat. Ze leefde van God los, dus wij waren niet verbaasd dat ze zwanger raakte. Later zei ze tegen me: ome Kees, nu wil ik wel vertellen wat er gebeurd is. Toch was ze blij met haar beslissing om het kind te houden.”

Nederlandse twintigers en dertigers denken behoudender over zaken als abortus en euthanasie dan de generaties voor hen, blijkt uit onderzoek. Hoe komt dat?

“Dat is moeilijk te zeggen. Misschien omdat er nu meer informatie beschikbaar is? Ik merk vaak dat er veel onwetendheid is. Veel mensen weten niet tot wanneer een vrouw abortus mag plegen. Als ik vertel dat het tot 24 weken mag, krijg je ongelooflijk verrassende reacties.”

Zou het niet beter zijn voor de beeldvorming als er een vrouw aan het roer van uw organisatie stond?

Hij lacht. “Dat is een goede vraag. Ik heb er zeker geen moeite mee als dat zou gebeuren. Je haalt dan in ieder geval één argument uit de media vandaan. Ik word er nogal eens op afgerekend dat ik zelf geen baarmoeder heb.”

