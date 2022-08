Voorzitter Indiëherdenking: Herdenken is altijd in ontwikkeling en dat is altijd ingewikkeld

De herdenking is maandag voor het eerst niet ’s middags maar ’s avonds. Wordt het zo een andere herdenking?

“De herdenking verandert niet wezenlijk nu het ’s avonds is, maar krijgt misschien wel meer het karakter van een Nationale Herdenking, op prime time op tv. Dat is belangrijk, we herdenken op 15 augustus namelijk het échte einde van de Tweede Wereldoorlog. Heel veel mensen hebben de neiging om te denken dat de oorlog eindigde op 5 mei. En begrijp me goed, 4 mei is heel belangrijk. Maar tussen 5 mei en 15 augustus was er nog een lange weg. De oorlog duurde langer en er zijn toen nog veel slachtoffers gevallen, in het gehele koninkrijk. Miljoenen mensen zijn daardoor voor het leven getekend.”

De Indonesische ambassadeur legt op verzoek van uw stichting direct na premier Rutte een krans. Is zijn rol groter dan voorheen?

“Het accent is verlegd. De afgelopen jaren legde de ambassadeur een krans in de range van de ambassadeurs van geallieerde landen, de burgemeester van Den Haag en andere autoriteiten. Juist omdat Indonesië de rechtsopvolger van toenmalig Nederlands-Indië is, is de ambassadeur gevraagd om zijn krans eerder te leggen. De accentverandering is dat we niet alleen Nederlandse en Nederlands-Indische slachtoffers van de oorlog herdenken. Er is oog is voor alle slachtoffers in en rond Indië als gevolg van de Japanse bezetting, in de context van de koloniale geschiedenis.”

De Federatie Indische Nederlanders is niet blij met die grotere rol voor de Indonesische ambassadeur, zei woordvoerder Michael Lentze in de Volkskrant. Hij noemt het bizar dat ‘we op 15 augustus nu ook Indonesische slachtoffers herdenken’. De wijziging ligt gevoelig, omdat direct na de oorlog veel Indische Nederlanders slachtoffer werden van gewelddadigheden uitgevoerd door Indonesische strijders.

Begrijpt u dat sommige mensen deze verandering moeilijk vinden?

“Weet u, herdenken is altijd in ontwikkeling en dat is altijd ingewikkeld. Mensen zijn ergens aan gewend en verschuiving doet soms pijn. Voor sommige oude mensen is het moeilijk dat de herdenking niet meer ’s middags is, ze moeten wennen aan verandering. Hetzelfde geldt voor mensen die de herdenking niet willen verbreden. Ik denk dat dat standpunt niet goed vol te houden is en de ingezette koers verstandig is.”

Maandag wordt het einde van de Japanse bezetting herdacht in een land vol met vlaggen die op z’n kop hangen. Enkele gemeenten laten die vanwege de herdenking verwijderen. Zijn de vlaggen wrang?

“Ik ga geen discussies met elkaar vermengen. De Nationale vlag hangt normaliter uit bij feestelijkheden en ceremoniële plechtigheden en belangrijke momenten in de geschiedenis, en halfstok als we herdenken. Er zijn mensen die de vlag om politieke redenen anders gebruiken. Daar ga ik me niet over uitlaten.”

Lees ook:

Indiëveteranen vinden excuses premier onvoldoende, willen ook erkenning koning

Indiëveteranen voelen zich tekortgedaan door de conclusie van het grote Indië-onderzoek. Excuses van premier Rutte zijn niet genoeg, ze willen erkenning van koning Willem-Alexander.

Tot mislukken gedoemde koloniale missie in Indonesië moest wel in extreem geweld eindigen

Zijn proefschrift vormde het laatste zetje tot het grootschalige onderzoek naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië, zegt Rémy Limpach. ‘Het beeld is dankzij de breedte en diepte van de nieuwe onderzoeken veel completer geworden.’