Voorzitter Coöperatie Laatste Wil aangehouden, verdacht van hulp bij zelfdoding

Voorzitter Jos van Wijk van de Coöperatie Laatste Wil is opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij hulp bij zelfdoding.

De voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie die als oogmerk heeft ‘het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding’, aldus het Openbaar Ministerie.

Het OM wil niet bevestigen dat het om de voorzitter van CLW gaat. Het spreekt van een 73-jarige man uit Apeldoorn. CLW zelf en de advocaat van de coöperatie bevestigen wel dat het om Jos van Wijk gaat. Die wil graag met zijn volledige naam in de krant. “Noem hem niet Jos van W.”, zegt advocaat Tim Vis.

Aanhouding in goed overleg

Het OM stelt nadrukkelijk dat het de coöperatie zelf niet als criminele organisatie aanmerkt. “We doen een strafrechtelijk onderzoek waarin ook wordt gekeken naar de rol van de CLW,” zegt een woordvoerder van het OM.

De aanhouding is volgens advocaat Vis in goed overleg verlopen. Van Wijk heeft zich gemeld bij de politie, waarna de agenten zijn huis doorzochten. Ook een ander huis elders in het land is doorzocht. “Jos betreurt het dat dit nodig is”, zegt Vis. “Hij neemt er apert afstand van dat er sprake is van een criminele organisatie. CLW doet er alles aan binnen het kader van de wet te handelen en de wet te verruimen, op een legale manier.”

Vis benadrukt dat CLW altijd transparant is geweest, wat niet bepaald een kenmerk is van een criminele organisatie. Van Wijk werkt dan ook volledig mee aan het onderzoek, zegt zijn advocaat. “Wat Van Wijk pijn doet is dat door deze suggesties 27.500 leden van de CLW worden gecriminaliseerd. Dat geldt ook voor de Nederlanders die het gedachtegoed van de CLW ondersteunen.” Volgens de coöperatie is 60 tot 70 procent van de Nederlanders voorstander van zelfbeschikking bij het levenseinde.

Juridische strijd

De CLW voert zelf ook een juridische strijd tegen de staat. In april 2021 bracht de CLW een dagvaarding uit omdat de organisatie vindt dat de Nederlandse staat onrechtmatig handelt door zijn burgers het recht op waardig sterven in eigen regie te onthouden, de verkrijgbaarheid van een veilig laatstewilmiddel belemmert en naasten bij en na het zelfgekozen levenseinde criminaliseert. De coöperatie vraagt de rechtbank te oordelen dat de staat onrechtmatig handelt. Mocht de rechter de CLW in het gelijk stellen, dan is de politiek aan zet. Een eerste zitting van de zaak wordt verwacht in 2022.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. Je kunt ook chatten op www.113.nl.

