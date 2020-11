Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens: ‘De achterstanden zijn zo groot dat het lachwekkend is’

Bedrijven zijn verplicht goedkeuring te vragen van de AP voordat ze starten met de doorgifte van data. Wie dat niet doet, kan een forse boete krijgen. De AP toetst of er voldoende maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen in landen waar de gegevensbescherming mogelijk op een lager niveau is dan in de EU.

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet in mei 2018 is nog geen enkele aanvraag door de AP goedgekeurd. Inmiddels liggen er ruim tachtig dossiers van ondernemers te wachten op behandeling. Dat kan de economie schaden, waarschuwt de AP.

Niet alleen multinationals moeten geduld hebben bij de toezichthouder. Burgers die klagen over privacyschendingen kunnen rekenen op wachttijden van een half jaar, als de AP al aan de klacht toekomt. Wettelijk is de AP verplicht om de klachten te behandelen.

Voorlichting

De enorme achterstanden zijn volgens Wolfsen het gevolg van een tekort aan mankracht. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming laat dat onderzoeken. De conclusies worden deze week verwacht.

Wolfsen is ervan overtuigd dat de uitkomst van het onderzoek zal zijn dat er meer geld naar de AP moet. “Letterlijk elke dag komen mensen in meer databestanden terecht, bij de bank, de dokter, de politie, de gemeente, de Belastingdienst, Google, noem maar op”, zegt de voorzitter. “Dus wordt ons werk ook elke dag belangrijker, relevanter en omvangrijker. Daar moeten wij goed in meegolven.”

Het gevolg van het gebrek aan mankracht is dat de AP naar eigen zeggen te weinig toekomt aan het geven van voorlichting. Om een voorbeeld te noemen: voor het hele openbaar bestuur – van gemeenten tot provincies en uitvoeringsorganisaties – zijn momenteel 2 fte beschikbaar om de regels uit te leggen. De financiële sector moet het doen met 1,75 fte. Dat terwijl voorlichting over wat nu wel en niet mag onder de privacywet volgens Wolfsen ook een belangrijke taak is van de toezichthouder, naast onderzoek doen naar privacyschendingen en het zo nodig opleggen van sancties.

