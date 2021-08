Voorzichtig gaan de scholen deze week van start. ‘Er zou zomaar weer een golfje kunnen komen’

Hoewel de scholen in Noord-Nederland deze week weer opengaan, richt het vizier in het onderwijs zich op 20 september: de dag dat er bij gunstige coronacijfers eindelijk geen mondkapjesplicht en anderhalvemeterregel meer nodig zouden zijn. Het is een teleurstelling dat het onderwijs weer zo voorzichtig aan het nieuwe schooljaar moet beginnen, vindt de koepel van middelbare scholen, de VO- Raad. “Begin juli, toen de vakantie begon, zaten we nog voor die vierde golf”, zegt een woordvoerder. “Toen zag het er positiever uit dan nu, en leek het alsof we met ingang van het nieuwe schooljaar weer terug naar normaal zouden kunnen.”

Gevaccineerde leerlingen zullen minder hinder hebben van corona dan ongevaccineerden, leert het nieuwe ‘coronaprotocol’ van de overheid op school. Wie immuun is (door een prik of eerdere besmetting) hoeft niet in quarantaine na contact met een besmet persoon en hoeft zich niet twee keer per week zelf te testen. Hoewel scholen ervan uitgaan dat hun personeel inmiddels grotendeels gevaccineerd is, geldt dat (nog) niet voor de leerlingen: slechts 40 procent is volgens de laatste cijfers gevaccineerd. Voor wie dat precies geldt is overigens onduidelijk. “We mogen dat niet vragen”, zegt rector Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum in Amsterdam. “We gaan vooral uit van ieders goede trouw.”

Voorzichtige start

De VO-Raad verwacht dat de inentingscijfers voor 12- tot 18-jarigen snel zullen stijgen nu iedereen weer terug is van vakantie. Toch durft Beekman er niet op te rekenen dat 20 september ook gehaald zal worden als de datum waarop alles weer ‘normaal’ kan worden op school. “Met die nieuwe variant blijft het spannend.”

“Het is een redelijk voorzichtige start”, zegt de woordvoerder van de VO-Raad, “maar daar is wel veel begrip voor, want we hebben net die vierde golf gezien, en we weten van andere jaren als mensen terugkomen van vakantie dat dat ook allerlei effect heeft op besmettingen.”

Op het Amsterdamse Cygnus Gymasium heeft zich al een enkele leerling gemeld die na de terugkeer uit een vakantieland in quarantaine moet, en komende week afwezig is. “Misschien loopt dat aantal nog op”, zegt rector Hanneke de Gier. Zij hoopt ook dat 20 september gehaald wordt als datum om afscheid te nemen van de maatregelen, maar sluit verlenging ervan niet uit. “Wij zien het nieuws ook, er zou zomaar weer een golfje kunnen komen”, zegt De Gier.

Klassen met camera’s

Draagvlak voor de restricties is er wel, zegt de woordvoerder van de VO-Raad. “Het zijn ook grotendeels maatregelen die we kennen van het vorige schooljaar. Dat is wel prettig: de boel hoeft niet helemaal op de schop.”

Op het Cygnus weten ze wat hen te doen staat. “We hebben al vaker met het bijltje gehakt, en krijgen van alle kanten informatie over het uitvoeren van de maatregelen. Dat is afgelopen jaar echt wel eens onduidelijker geweest”, zegt De Gier. “Afstandsonderwijs verwachten we niet, maar als het moet, schakelen we zo weer om. Alle klassen zijn inmiddels uitgerust met camera’s en microfoons. We handelen naar bevind van zaken. Op dit moment zien we het met vertrouwen tegemoet, maar bel over een week nog maar eens: dan kan alles weer anders zijn.”

