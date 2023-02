Voorsprong huisvesting vluchtelingen bijna verdampt

De inspanningen van gemeenten vorig jaar om versneld vluchtelingen een woning te bieden is in januari grotendeels tenietgedaan. Gemeenten begonnen het jaar met een voorsprong van bijna 1800 vluchtelingen die vorig jaar al een woning toegewezen kregen, bovenop de wettelijke taak. Maar vorige maand stagneerde de huisvesting van vluchtelingen, waardoor die voorsprong is teruggelopen tot onder de 500, zo blijkt uit de laatste cijfers.

Iedere gemeente krijgt per half jaar van het Rijk een aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus toegewezen om te huisvesten. Om dit jaar op koers te blijven hadden gemeenten, de voorsprong meegerekend, in januari ruim 3200 vluchtelingen een woning moeten bieden. Dat is mogelijk, bleek in oktober en november vorig jaar toen respectievelijk ruim 3300 en bijna 3200 zogeheten statushouders een huis aangeboden kregen.

Teller blijft steken

Verspreid over het hele land kwam de huisvesting na de jaarwisseling echter traag op gang, en de teller bleef steken op 1952 vluchtelingen. Zo lag in negen van de twaalf provincies het totaal aantal vluchtelingen dat in januari een woning kreeg lager dan in de zes afzonderlijke maanden ervoor. In 84 gemeenten ging vorige maand geen enkele woning naar een vluchteling en ook in grote steden verliep de opgave moeizaam. Zo huisvestte Utrecht met een halfjaarlijkse doelstelling van 317 vluchtelingen slechts 8 van hen in januari.

Dat is opvallend omdat iedere gemeente dit jaar juist een hogere wettelijke opgave heeft dan vorig jaar. Dat is het gevolg van het feit dat er meer asielzoekers en hun gezinnen naar Nederland vluchtten. Ruim vier op de vijf vluchtelingen kreeg vorig jaar een verblijfsvergunning.

Slecht nieuws

Voor staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) en opvangorgaan Coa zijn de cijfers slecht nieuws. Momenteel verblijven zo’n 16.000 vluchtelingen met een erkende status in opvanglocaties bedoeld voor asielzoekers. Dat is een probleem, aangezien er al anderhalf jaar een tekort is aan opvangplekken. Daarom slapen ruim 20.000 vreemdelingen, waaronder statushouders, momenteel in nood- en crisislocaties.

Een van de oplossingen voor dit tekort aan opvangplekken is een versnelde huisvesting van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Ter indicatie: tot de zomer zoekt het Coa 19.000 opvangplekken. De organisatie zou er dus enorm mee geholpen zijn als die 16.000 erkende vluchtelingen een (tijdelijk) huis krijgen.

