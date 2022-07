Voormalige CDA-prominent Anton Zijderveld overleden

Zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC. Zijderveld overleed op 6 juli op 84-jarige leeftijd.

Zijderveld, geboren in voormalig Nederlands-Indië, was van huis uit theoloog en socioloog. Van 1985 tot 2002 was hij hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast schreef hij columns voor onder meer Het Financieele Dagblad.

In 1988 sloot hij zich aan bij het CDA. Als lid van het Wetenschappelijk Instituut van de partij dacht hij mee over de koers van het CDA. In 2009 stapte hij op omdat het CDA destijds regeringssamenwerking met de PVV weigerde uit te sluiten. Zijderveld zag raakvlakken tussen de partij van Wilders en de NSB, noemde dat “griezelig” en wilde dat het CDA juist toenadering tot de islam zou zoeken.

Anton Zijderveld was “een vooraanstaand publieke intellectueel die het debat niet schuwde”, aldus het bestuur van de faculteiten sociologie en recht van de Erasmus Universiteit in een eigen rouwadvertentie. “Het werk van Zijderveld is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Nederlandse sociologie.”