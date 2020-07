Voormalig zorgenkindje NH90 stortte nog niet eerder neer

Misschien was het een technisch mankement? Of toch een menselijke fout? En misschien speelde het onstuimige weer wel een rol? Over de toedracht van de fatale helikoptercrash tast men nog in het duister. Uit voorzorg blijft daarom de hele NH90-vloot voorlopig aan de grond, meldde commandant der strijdkrachten Rob Bauer maandagochtend al snel na het ongeluk.

Dat is overigens volgens protocol. Niet omdat er al concrete zorgen zijn over de negentien andere NH90-helikopters van de Nederlandse krijgsmacht. Integendeel zelfs. Het model gevechtshelikopter, gebruikt binnen de marine en de landmacht, staat er binnen de luchtvaart zeer goed op, stelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. “Het is een defensietoestel, en daar wordt nooit zo veel over prijsgegeven, maar van wat ik hoor en lees functioneert de NH90 zonder problemen en naar grote tevredenheid.”

En dat is weleens anders geweest. Nog niet zo lang geleden stond de NH90-vloot binnen defensie te boek als zorgenkindje, vanwege de enorme productiekosten en bovenal vanwege de oneindige reeks aan technische problemen. Begin 2014, vlak nadat de eerste toestellen in gebruik waren genomen, bleek per helikopter al sprake te zijn van maar liefst honderd mankementen, grote en kleine.

Met als meest in het oog springend corrosie, de razendsnelle verroesting en slijtage van het materiaal. De helikopters bleken niet bestand tegen het zoute zeewater. Onhandig, omdat de toestellen voornamelijk ter ondersteuning van patrouilleschepen fungeren. Ook wordt de vloot ingezet bij transport, bijvoorbeeld voor het afzetten van bijzondere krijgsmachten.

Defensie moest de mankementen laten repareren. Kosten: ruim 100 miljoen euro, al kwamen die deels voor rekening van de fabrikant. En de import van de laatste zeven van de twintig bestelde toestellen werd uitgesteld. Die kwamen in 2016 alsnog richting de Nederlandse krijgsmacht.

Zeer gewaardeerd onder militairen

De productie van de NH90 is een project van NH Industries, een consortium waarin verschillende Europese bedrijven deelnemen, zoals het Italiaanse Agusta, het Duitse Eurocopter Deutschland en het Nederlandse Stork Fokker. De door Nederland aangeschafte toestellen, voor ruim 1,1 miljard euro, komen van de Italiaanse productielijn. Ook de in Duitsland gefabriceerde modellen kampten eerder met mankementen.

Wereldwijd vliegen er zo’n vierhonderd toestellen van het model rond. Dit is het vierde ongeval waar de NH90 bij betrokken is, de eerste binnen de Nederlandse krijgsmacht.

“Onder militairen wordt de NH90 de laatste jaren juist zeer gewaardeerd”, zegt voorzitter Jan Kropf van de Bond voor Defensiepersoneel. “De helikopters behoren mogelijk zelfs tot betere die we hebben. Volgens mij zijn alle issues al opgelost met de fabrikant. Direct na het ongeluk zie je dan al heel snel verhalen voorbijkomen over dat het aan het toestel zou liggen, maar laten we nou eerst het onderzoek afwachten.“

Het is heel normaal dat een nieuwe helikopterserie vlak na het eerste gebruik tegen allerlei kinderziektes aanloopt, zegt Melkert van de TU Delft. “Helikopters zijn enorm complexe apparaten, dan verloopt het begin soms stroef. En zeker bij een internationale samenwerking zoals deze zie je dan vaak problemen ontstaan. Wie schuift er geld bij als er iets gerepareerd moet worden?”

