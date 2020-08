Voormalig schooldirecteur Haga Lyceum boekte 100.000 euro over naar ‘ontoegankelijke’ bankrekening

Een dag na zijn gedwongen vertrek als directeur van het Cornelius Haga Lyceum, boekte Soner Atasoy een bedrag van 100.000 euro aan schoolgeld over naar een rekening waar alleen hij toegang toe zou hebben. Onduidelijk is wat er nadien met het geld is gebeurd. Het schoolbestuur zou overwegen een kort geding tegen hem aan te spannen, zo meldt Het Parool.

Het regende al even klachten van docenten en andere medewerkers van de school in Amsterdam over zijn ‘autoritaire leiderschapsstijl’, toen bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach op 25 mei dit jaar besloot Atasoy voor onbepaalde tijd te schorsen. Een onrechtmatig besluit, stelde Atasoy zelf, die tegenwierp dat de bestuursvoorzitter dat niet zijn eentje mag beslissen. Hij spande een kort geding aan om de schorsing ongedaan te maken en juist Laamimach uit zijn functie te ontheven.

Volgens Atasoy weet het bestuur al jaren van de bankrekening

Echter stelde de rechter het schoolbestuur op 11 juni in het gelijk. Atasoy moest voorlopig een stap opzij doen en alle sleutels, bankpasjes en wachtwoorden overhandigen aan de school. Daaruit blijkt nu dat de voormalig directeur op 26 mei nog een ton overboekte naar een rekening van internetbank Bunq, waar volgens bestuursvoorzitter Laamimach nog altijd verder niemand van de school bij kan.

Atasoy, die niet wil ingaan op het motief van de overboeking, ‘betwijfelt’ of er verder niemand bij de rekening kan. Het schoolbestuur weet volgens hem al jaren van het bestaan van de rekening, die ooit is geopend omdat ING overwoog de reguliere bankrekening te blokkeren, verdedigt hij zich. Bovendien zou secretaris-penningmeester Sadrettin Karadag, die vlak na Asatoy de laan uit werd gestuurd, hebben ingestemd met de overboeking.

Intimidatie en afluisterpraktijken

Het Cornelius Haga Lyceum is al langer in opspraak. Begin vorig jaar waarschuwde de AIVD nog voor ‘anti-democratische tendensen’ op de school. Zo zou Atasoy salafistisch onderwijs nastreven. Onderwijsminister Slob begon een procedure om hem te ontslaan, maar werd begin dit jaar door de rechter op de vingers getikt. De wet biedt ‘onvoldoende basis’ voor de wens van Slob.

Op basis van de waarschuwing van de AIVD startte ook de onderwijsinspectie een onderzoek. Tijdens dat onderzoek had de inspectie een kantoortje in de school waar vertrouwelijke gesprekken werden gevoerd met docenten en leerlingen. Later bleek dat die gesprekken werden afgeluisterd. Daar deed de inspectie in juni aangifte van. Sinds enkele weken onderzoekt een extern bureau in opdracht van de school beschuldigingen tegen Atasoy over onder meer intimidatie en afluisterpraktijken.

