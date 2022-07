Voormalig opvangkamp voor Molukkers heeft eindelijk een monument. ‘Mijn ouders spraken nooit over het onrecht’

Tot voor kort verwees niets in Wierden naar de locatie van het roemruchte Kamp Vossenbosch. Nog geen bordje of paaltje. In het bos, twee kilometer buiten het Twentse dorp, stonden 28 barakken. Vanaf 1951 kwamen daar zo'n 150 Molukse Knil-militairen wonen, met hun gezinnen.

De bedoeling was voor een halfjaar, daarna zouden ze teruggaan. Maar dat liep anders. Nederland werkte niet mee aan een onafhankelijke republiek voor Molukkers op Ambon, waarna velen hier achterbleven, boos en ontredderd.

De meeste gezinnen verhuisden eind jaren zestig naar een eigen woning in Wierden of Almelo, waarna het kamp in de jaren zeventig werd afgebroken. “Alsof het nooit had bestaan”, vertelt Arjan Hagedoorn.

Hij is secretaris van Stichting Monument Vossenbosch. Die werd opgericht nadat drie vrouwen uit Wierden (‘geen Molukkers’) hadden geconstateerd dat dit verleden meer aandacht verdient. De plaatselijke bevolking bracht daarna in korte tijd tienduizenden euro’s bijeen voor een volwaardig monument, zegt Hagedoorn trots.

Geloof, hoop en liefde

Vorig jaar is dat beeld van kunstenaar Okke Weerstand geplaatst. Met in het ontwerp een verwijzing naar het Bijbelse thema geloof, hoop en liefde. Vanwege het coronavirus volgde pas dit jaar mei een officiële ceremonie. Dat de koning deze vrijdag de overdracht bijwoont is een enorme erkenning, vindt de secretaris. “Nederland kijkt niet meer weg van wat daar indertijd is fout gegaan.”

Toch ging die overdracht aan de Molukse gemeenschap bijna niet door. Onlangs werd de bronzen maquette gestolen, een belangrijk onderdeel van de gedenkplek. “Een plaat van nog geen tien kilo. Dat levert 50 euro op. Tja, wie doet nou zoiets?”, zegt Hagedoorn. In allerijl is een nieuwe maquette gemaakt. “Ook dankzij gulle giften. Je merkt dat het leeft in Wierden.”

‘Mijn ouders spraken nooit over het onrecht’

Voor scholen zijn een lesprogramma en is een boek met kampverhalen samengesteld. Clara Patawaly (69) werkte daaraan mee. Zij woonde als meisje op het kamp en herinnert zich de vele ijsbloemen op de ruiten in de winter. Maar ook de kleine kamers en dat ene grote bed waarin ze met vijf broertjes en zusjes lag. “Mijn ouders spraken nooit over het onrecht, maar ik bespeurde wel verdriet. Pas later begreep ik hoe zij hebben geleden.”

Toch kijkt ze terug op een fijne tijd. “Al die Molukkers bij elkaar vormden een hechte gemeenschap. Ik heb er geen trauma’s aan overgehouden.” Het monument betekent veel voor haar. “In het ontwerp zie ik de schimmen van mijn ouders. Ik had graag gewild dat zij nog leefden. Alle aandacht had hun goedgedaan.”

‘Je voelde je toch anders bekeken’



Die pijn uit het verleden is bij Paul Salakory (71) nog voelbaar. Hij is van de tweede generatie. In juli 1951, een paar maanden nadat het kamp was geopend, werd hij daar geboren. “Wij zijn gevormd door die periode. Goed, je groeit op en hebt veel gezelligheid aan elkaar. En dankzij het voetbal en de muziek vonden we later prima aansluiting bij dorpelingen. Maar je voelde je toch anders en bekeken. Zoals wij bij bezoekers ook vaak dachten: wat doet die blanke hier?”

Het monument is een fijne plek om aan zijn overleden ouders te denken, merkt Salakory. Een eerbetoon aan een groep die lange tijd is vergeten. “Ik ben opgevoed met het idee: goed leren, goed je best doen en straks gaan we terug naar Ambon, waar we thuishoren. Maar we zijn nooit teruggegaan en het blijft zelfs na al die jaren lastig om mij daarmee te verzoenen.”

Lees ook:

De eerste generatie Molukkers is alles afgepakt. ‘Mijn opa en oma waren eigenlijk hun hele leven ontworteld’

In 1951 arriveerden de eerste Molukkers per schip in Nederland. Drie van hun afstammelingen aan het woord over hun gemeenschap en hun kijk op de geschiedenis.