Voormalig activist Klaas de Jonge (85) overleden

De Jonge werd vooral bekend omdat hij twee jaar doorbracht op de Nederlandse ambassade in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. Hij vluchtte ernaartoe, nadat hij was betrapt op het smokkelen van explosieven.

Klaas de Jonge was mede om die reden omstreden. Hij en zijn toenmalige vrouw Hélène Passtoors werkten in de jaren in tachtig in Maputo, de hoofdstad van het in 1975 onafhankelijk geworden Mozambique. Het echtpaar raakte bevriend met iemand die later vermoord werd door de Zuid-Afrikaanse geheime dienst. Ze besloten in te gaan op verzoeken om hand- en spandiensten te verlenen bij de anti-apartheidstrijd.

Ze begonnen met verkenningen voor aanslagen, het smokkelen van documenten en vervolgens het vervoeren van wapens en explosieven. Als Europeanen hadden ze in Zuid-Afrika behoorlijk wat bewegingsvrijheid. Ze wekten bij de grens weinig argwaan. Passtoors bracht in 1983 een met explosieven volgestouwde auto de grens over, waarmee een aanslag werd gepleegd op het hoofdkwartier van de Zuid-Afrikaanse luchtmacht in Pretoria. Hierbij vielen negentien doden en 217 gewonden.

Nederlandse ambassade ingevlucht

Later, nadat De Jonge was gescheiden van Passtoors en in Zuid-Afrika werkte , smokkelde hij opnieuw explosieven. Hij nam in 1985 contact op met zijn ex-vrouw, die geschaduwd werd door de geheime dienst. Nadat hij de spullen had achtergelaten in een kuil waar anderen ze uit zouden opgraven, werd hij gearresteerd.

Terwijl hij de schijn wekte mee te werken, en om die reden met enkele agenten door Pretoria reed om geplande doelwitten aan te wijzen, wist hij de Nederlandse ambassade in te vluchten. Daar zou hij 780 dagen blijven voordat hij, na een schier eindeloos diplomatiek steekspel, naar Nederland mocht vertrekken.

De Jonge leed de laatste jaren aan prostaatkanker.

