Voorlopig is de Haringvlietbrug deels afgesloten. ‘De files gaan me zo zestig werkdagen kosten’

25 minuten later dan normaal komt Richard Stolk maandagochtend het terrein van zijn werkgever opgereden, een autobedrijf in het Zuid-Hollandse dorp Oud-Beijerland. Hij komt net met gepaste, lichte ergernis de file uit op de Haringvlietbrug, die de komende twee jaar gedeeltelijk is afgesloten vanwege slijtage. Door de hoeveelheid en snelheid van het verkeer te beperken, wil Rijkswaterstaat voorkomen dat de klemmen en bouten van de brugklep lostrillen.

480 uur filerijden in twee jaar

Met name voor het eiland Goeree-Overflakkee, waar Stolk sinds anderhalf jaar woont, is de afsluiting ingrijpend. Net als hij werken veel eilandbewoners in de regio Rotterdam. En al begrijpt men dat de veiligheid van de brug vooropstaat, ze hebben niet het gevoel dat er oog is voor de gevolgen die alles voor hen heeft. “Het is niet zomaar een tijdje afgesloten, maar meer dan twee jaar, want dan moet de reparatieperiode nog komen.” Stolk pakt zijn rekenmachine erbij. “Per dag een uur vertraging, twee jaar lang: dat gaat me minstens 480 uur van mijn leven kosten. Dat zijn al zestig werkdagen.”

Aanvankelijk zou een van de twee banen op de brug dichtgaan. Maar uit een herberekening bleek dat dit in de ochtendspits ruim een uur vertraging op zou leveren per rit over de brug, in plaats van een eerdere schatting van een half uur. Bewoners van de regio toonden zich hier verontwaardigd over: een petitie werd bijna 20.000 keer ondertekend. Rijkswaterstaat zegde toe dat er twee banen open zouden blijven. “Maar het gemene is”, zegt Stolk, “die banen zijn zo erg versmald dat je niet naast elkaar kunt rijden, dus eigenlijk maakt dit niets uit. Ze hebben het ook nog gevaarlijker gemaakt, want je ziet mensen schrikken, zo smal is het.”

Haringvlietbrug Beeld Sander Soewargana

De geboren en getogen Flakeeënaar Sander de Geus, die in Nieuwe-Tonge woont en accountmanager is bij een transportbedrijf in Oud-Beijerland, heeft ’s ochtends 20 minuten vertraging. “Die zogenaamde dubbele strook is gewoon een pesterijtje. Als dit bij een brug in de Randstad was gebeurd, was het veel beter overlegd met de omgeving.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de versmalling nodig was, omdat die automobilisten dwingt om vaart te minderen. Maar het gevoel dat onder de eilandbewoners overblijft, is dat er niet goed over de afsluiting is nagedacht. Corrina Dekkers, die ook dagelijks tussen Nieuwe-Tonge en Oud-Beijerland pendelt, oppert dat er misschien een omleiding voor vrachtwagens te bedenken zou zijn. “Dan kunnen er wél gewoon twee ruime stroken open voor auto’s, en heb je veel minder file.”

Vrachtverkeer als boosdoener

En dat vrachtverkeer, weten de eilandbewoners, is de afgelopen jaren sterk toegenomen op de brug. Dekkers: “Zo’n vrachtwagen belast de brug natuurlijk in een veelvoud van wat een personenwagen doet. Grote kans dat dit de plotselinge verslechtering van de brug veroorzaakt heeft. Maar waarom moet dat dan eigenlijk worden afgewend op de bevolking, die nu met bereikbaarheidsproblemen zit?”

’s Avonds laten Stolk, Dekkers en De Geus weten dat de avondspits meeviel, maar ze waarschuwen dat dat nog niet veel zegt. Stolk had maar één minuut vertraging, maar was erg laat vertrokken, zegt hij. De Geus: “We missen de Zeeuwen en Brabanders nog op de weg, want die hebben nog vakantie. Wacht maar tot volgende week.” Hij had twintig minuten vertraging op de terugweg, zegt hij. “Maar ik heb daar wat afritten voor moeten nemen die eigenlijk niet mogen. Anders had het nog veel langer geduurd.”

