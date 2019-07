Voorlopig geen verbreding Utrechtse ring

De verbreding van de snelweg leidt tot meer stikstofuitstoot, ook in natuurgebieden langs de weg. Volgens de minister zou dat de “natuurlijke kenmerken van die gebieden” niet aantasten, maar de Raad van State zegt dat dit niet zeker is. Milieudefensie noemt de uitspraak “een overwinning voor de natuur, de luchtkwaliteit en het klimaat”.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State (RvS). Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt het besluit in een reactie een ‘zware tegenvaller’. “De verbreding van de wegen bij Utrecht, de draaischijf van ons wegennet, is erg belangrijk voor de doorstroming van het drukke verkeer in Nederland, en voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Ring Utrecht”, zegt Van Nieuwenhuizen.

Protest sinds 1980

Het ministerie wil over een afstand van twintig kilometer extra rijstroken aanleggen op de A27 en de A12. Daardoor komen op de A27 twee keer zeven rijstroken beschikbaar. Bij landgoed Amelisweerd zou het verkeer door een overkapte bak moeten rijden, waarvoor een strook bos moet worden gekapt. Daar wordt al sinds 1980 tegen geprotesteerd. Het ministerie benadrukt dat er meer natuur in de plaats komt voor het project. “Er zijn meer en hogere geluidsschermen voorzien en er komt een groene verbinding over de A27.”

Geluidsscherm bij de A27. Beeld Maarten Hartman

PAS

De verbreding van de Ring Utrecht is van groot belang voor het kabinet. Het project werd genoemd in het regeerakkoord. De plannen waren gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar in mei dit jaar zette de Raad van State een streep door dat programma. De PAS voldoet volgens de RvS niet aan Europese regelgeving. De verbreding van de A27 en A12 is het eerste grote infrastructuurproject van de overheid dat in de problemen komt in het kader van de PAS-uitspraak.

De Tweede Kamer is verdeeld over het besluit. Linkse partijen zijn opgelucht. “De minister moet nu met echte oplossingen komen die goed zijn voor mensen, het klimaat en de natuur”, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. “Geen nieuwe list, maar investeren in OV en fiets.” Als het aan coalitiepartij VVD ligt, vindt het kabinet juist snel een oplossing zodat het kan ‘doorpakken’ met de verbreding. “Alternatieven zijn niet toereikend of voorhanden”, aldus VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

