Voorleesverhalen over het virus, herkenbaar en een heerlijke afleiding

Het is net de ‘Decamerone’ van Giovanni Boccaccio, maar dan voor kinderen. Maandag verschijnt de eerste online aflevering van ‘Huisarrest’, een tiendelige serie voorleesverhalen. Onderwerp: kinderen die vanwege een virus hun huis niet uit kunnen. Elke aflevering wordt geschreven én voorgelezen door een bekende Nederlandse kinderboekenschrijver. En ook daar zit een parallel met de Decamerone.

Het Italiaanse veertiende-eeuwse meesterwerk van Boccaccio bevat honderd verhalen van tien vertellers, die een paar weken lang in afzondering verblijven, op de vlucht voor de pest die Florence teistert.

‘Huisarrest’ is een initiatief van de stichting De Schoolschrijver en KB nationale bibliotheek. “Voor veel kinderen is het erg wennen, ineens lesdagen thuis”, zegt directeur Annemiek Neefjes van De Schoolschrijver. “Luisteren naar een mooi verhaal van een echte schrijver is dan een heel fijne onderbreking. We hebben bewust gekozen voor een actuele setting. Kinderen herkennen zich in de situatie en zullen ontdekken dat juist verhalen en verbeeldingskracht helpen om met ingewikkelde situaties om te gaan.”

Een heerlijke onderbreking in de saaie wereld van het thuisisolement

Daar gelooft ook Abdelkader Benali heilig in. Hij is een van de tien auteurs. “Verhalen maken je wereld weer een stuk groter, en ze helpen je om grip te krijgen op alles wat er gebeurt”, vertelt hij. “Voor mijn eigen dochter betekent de coronacrisis dat ze thuis moet blijven, en dat begrijpt ze ook, maar voor het overige is het best wel abstract. Dat verandert zodra het klein en concreet wordt: als de moeder van je buurmeisje een verpleegster is die met coronapatiënten werkt, bijvoorbeeld. In de verhalen in deze reeks proberen we die vertaalslag te maken. En los van dat alles: een goed verhaal is natuurlijk een heerlijke onderbreking in de saaie wereld van het thuisisolement.”

De afleveringen van ‘Huisarrest’ komen vanaf vandaag tien dagen lang telkens om 14.00 uur online op www.deschoolschrijver.nl/huisarrest en www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.

Lees ook:

Pas in ‘De pest’ van Camus wordt de quarantaine grimmig.

De cultuursector zit op slot, maar kunst is ook buiten de theaters en musea te vinden. Seije Slager zondert zich af met quarantaineliteratuur, van ‘Decamerone’ tot ‘Liefde in tijden van cholera’.