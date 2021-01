‘Voorkom dat jongeren door de coronacrisis een verloren generatie worden’

Het leven van jonge mensen staat stil door corona, stelt de Jongeren Denktank Corona in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER). “Grote problemen stapelen op”, zegt denktank-voorzitter Maurice Knijnenburg. “Jonge mensen vragen zich af: wat is het diploma eigenlijk waard, als ik het in coronatijd haal? Ze kampen met stage-achterstanden en studieschulden. En als ze afgestudeerd zijn, is het lastig om een baan te vinden.” De denktank deed onderzoek naar de gevolgen van corona onder zo’n 2500 jongeren.

Knijnenburg vergelijkt de huidige coronacrisis met de kredietcrisis van 2008. “Ook toen waren vooral jongeren de dupe. Startersbanen komen nu eenmaal als eerste in de knel.” Voor sommigen is de situatie nu zelfs nijpender. “Manieren die je normaal gesproken als jongere hebt om jezelf van een inkomen te voorzien, zoals horeca en evenementen, zijn er nu ook niet.”

Jeugdwerkeloosheid, onderwijs en starterswoningen

Ook hebben jongeren in het kader van de denktank meedacht over oplossingen voor de coronaproblematiek. Zo stellen ze voor om werkgevers een subsidie aan te bieden wanneer die jonge mensen in dienst nemen.

Knijnenburg waarschuwt dat de coronaproblemen voor jongeren niet zullen zijn opgelost als het vaccin voor meer mensen beschikbaar is. “Als de samenleving straks op een veilige manier opengaat, hebben de mensen die nu jong zijn nog een achterstand omdat bijvoorbeeld hun opleiding niet op een goede manier is verlopen.” De denktank doet daarom vooral een oproep aan het kabinet. “Dat moet nu aan de slag met jeugdwerkeloosheid, onderwijs en starterswoningen. Want jongeren van nu willen geen verloren generatie zijn.”

