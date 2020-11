Voordat een regionale lockdown wordt opgelegd, trekt Tubbergen de teugels zelf maar aan

Met weemoed kijkt Gerard Schepers terug op de laatste thuiswedstrijd van ‘zijn’ voetbalcluppie VC Fleringen tegen het naburige Vasse, inmiddels ruim een maand geleden. “Een echte derby!”, glundert de voorzitter. “Toen mocht er ook nog publiek bij zijn, voor het laatst.”

Kort na die wedstrijd ging het mis in Fleringen, een dorpje in de gemeente Tubbergen met amper negenhonderd inwoners. Schepers knijpt zijn ogen een beetje dicht en kijkt over de lege velden. “De besmettingen begonnen bij de leden van de volleybalclub. In tien dagen raakten in ons kleine dorpje zeker tien tot vijftien mensen besmet. Dat kwam hard aan. Tijdens de eerste golf was hier geen enkele besmetting.”

De dorpsbewoners namen vrijwillig strengere maatregelen. “Het verenigingsleven is hier heel belangrijk, een kwart van alle inwoners is lid van onze club. We wilden erger voorkomen”, legt Schepers uit. “Daarom besloten alle verenigingen ruim een maand geleden al om met alle trainingen en wedstrijden te stoppen en de boel dicht te gooien. We gingen met het dorp vrijwillig in een soort lockdown, alles kwam stil te liggen. Hier is niks meer te doen.”

Medewerkers van de provincie Overijssel drinken een kopje koffie buiten op een bankje in Tubbergen, waar alles dicht is. Beeld Koen Verheijden

Probleemregio

Het dorpje Fleringen ligt middenin ‘probleemregio’ Twente. Het is een van de drie regio’s waar mogelijk een regionale lockdown inclusief schoolsluitingen en avondklok nodig is als het aantal besmettingen niet rap afneemt. Dat zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. De gemeente Tubbergen telde tijdens de piek anderhalve week geleden per dag tweehonderd besmettingen op de honderdduizend inwoners. Gisteren lag dat cijfer op 75, met zestien nieuwe besmettingen. In de hele regio Twente schommelt het aantal nieuwe besmettingen enorm. Dinsdag daalde het aantal positieve gevallen tot 236 in een etmaal, woensdag waren het er plots weer 458.

Als het tot een ‘echte’ lockdown komt in Twente, betekent dat sluiting voor de plaatselijke middelbare school Canisius in Tubbergen. Aan de rand van het plein stappen klasgenoten Sepp (13) en Milan (15) net van de fiets. De derdejaars vmbo-leerlingen vrezen dat hun school dicht moet. “Er zijn veel besmettingen en ik ken ook veel mensen met corona”, zegt Milan. Zijn vriend Sepp: “Misschien is het sluiten van de school maar beter ook.”

Eenmaal binnen wijst teamleider Joost Buurke, brede glimlach en rossige haardos, scholieren op het naleven van de regels. “Voor leerlingen is het lastig te begrijpen dat ze niet meer samen mogen komen voor een voetbalwedstrijd, maar wel naar school mogen”, merkt hij. Van de 635 leerlingen op de school zijn twee kinderen met het coronavirus ziek thuis, vertelt directeur Maaike Hagedoorn. “Op onze school liggen de besmettingscijfers ruim lager dan de gemiddelden in Tubbergen. Maar als de school dicht moet, dan is het voor de goede zaak.”

Noaberschap belangrijk

Burgemeester Wilmien Haverkamp is er niet gerust op. Waarom Tubbergen zo hard is getroffen, is lastig te zeggen. “Er was geen duidelijke besmettingshaard”, zegt ze vanuit de keuken van haar woonboerderij. Uit een analyse van de GGD bleek dat het virus in de gemeente vooral de kop op stak bij tieners, twintigers en hun ouders. Veel gezinnen werden getroffen, niet gek als je bedenkt dat het verenigingsleven en noaberschap in en rond Tubbergen heel belangrijk is.

Onlangs waarschuwde Haverkamp in de regionale krant Tubantia de ouders om hun kinderen ’s avonds thuis te houden. “Kameraadschap is echt een ding hier. We hebben wel zestig keten in de gemeente. Maar jongeren weten zelf nu ook dat het menens is. Het afgelopen weekend hoefde de politie bij geen enkele keet in actie te komen.”

