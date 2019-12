Voorbereidingen in Duindorp? Hetzelfde als andere jaren, zeggen gemeente en politie

Het broeit in Duindorp en Scheveningen, maar de Haagse autoriteiten doen hun best de jaarwisseling niet bijzonder te maken.

Sinds de gemeente bekendmaakte dat er dit jaar geen traditionele vreugdevuren kunnen worden ontstoken met Oud en Nieuw, is het onrustig in de Haagse wijk Duindorp en het aangrenzende Scheveningen. Maandagavond moest de politie opnieuw ingrijpen nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Maar zowel de gemeente als de politie zegt geen speciale maatregelen te nemen tijdens de jaarwisseling.

Het is geen uitzonderlijk jaar, laat de politie in Den Haag weten. “Alles gebeurt volgens het draaiboek dat er andere jaren ook lag”, aldus een woordvoerder. Ze benadrukt dat het ieder jaar een klus is om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. “Het is een misverstand dat het in andere jaren rustig was in de stad. We doen ieder jaar alles wat in ons vermogen ligt.”

De politie kan niet vertellen hoeveel politiemensen in de wijken aan het werk zijn tijdens Oud en Nieuw en is terughoudend over de rol van de Mobiele Eenheid (ME).

Auto's stallen in speciale gratis parkeergarages

Ook de gemeente zegt dezelfde maatregelen te treffen als in voorgaande jaren. Zo kunnen bewoners van Duindorp en Scheveningen hun auto kwijt in speciale gratis parkeergarages als ze bang zijn voor brandstichting. De gemeente heeft verder alle winkels en handelaren die houten pallets verkopen nogmaals op de hoogte gebracht van het feit dat er dit jaar geen vreugdevuren zullen zijn. Winkeliers mogen geen grote partijen leveren in Den Haag en ­omgeving. Al kan de gemeente dat niet afdwingen.

Ook is aannemers gevraagd om bouwplaatsen zo goed mogelijk op te ruimen. Specifiek konden aannemers maar beter hun dixies laten ophalen, adviseerde de gemeente. “Het is echt heel vervelend als daar iets mee gebeurt”, aldus een woordvoerder. Één vastgoedontwikkelaar liet al versneld een kerk afbreken uit angst voor brand tijdens Oud en Nieuw. De leegstaande Pniëlkerk moet plaatsmaken voor appartementen en ging in november tegen de vlakte.

Zaterdag was er een fakkeltocht in Scheveningen. Beeld Remko de Waal, ANP

De politie moest dit weekend al stevig aan de bak in Scheveningen en Duindorp. In de nacht van zondag op maandag werden negentien mensen aangehouden die met vuurwerk gooiden en brandjes stichtten. Maandagochtend werden zes mannen aangehouden op verdenking van vernieling en het organiseren van rellen. Één van hen zou begin ­december een stuk zwaar illegaal vuurwerk naar een politiebus hebben gegooid. Een politieman hield blijvende gehoorschade over aan de explosie.

De politie kan relschoppers niet preventief aanhouden, zegt de woordvoerder. Alhoewel het de veiligheid misschien ten goede komt als sommige mensen vastzitten, kan alleen het OM beslissen of verdachten de jaarwisseling in de cel moeten doorbrengen.

