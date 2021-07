Voorarrest verlengd, voldoende aanwijzingen dat verdachten betrokken zijn bij aanslag De Vries

De twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries blijven nog minstens veertien dagen langer in de cel. Er zijn voldoende aanwijzingen voor betrokkenheid. Welke aanwijzingen, dat kan de politie niet zeggen, maar het lijkt erop dat tegen het tweetal flink wat belastend materiaal verzameld is.

Allereerst zijn er de getuigenverklaringen. Die zijn vooral nadelig voor de schutter. Dat zou de 21-jarige man uit Rotterdam zijn. In een drukke straat met daglicht een bekende Nederlander doodschieten, gaat niet ongezien.

Dan zijn er de camerabeelden. De beelden die op sociale media verschenen, zijn van kort na de aanslag. De schutter is dan al niet meer in beeld. Maar er hangen in de Lange Leidsedwarsstraat en de omgeving beveiligingscamera’s. Die bevestigen in elk geval dat de schutter in de buurt was van de poging tot liquidatie. Of er beelden zijn van de aanslag zelf is niet bekend.

Vuurwapen

De politie wil niet zeggen of het vuurwapen is gevonden. Is het wapen gevonden, dan kan de politie daarop DNA aantreffen. Dat is een sterk bewijs in de rechtszaal. Maar niet voldoende. Voor een veroordeling is namelijk altijd meer bewijs nodig. Zelfs één getuigenverklaring volstaat niet.

Bij liquidatiezaken uit het verleden spelen in de bewijsvoering pgp-berichten geregeld een rol. Dat zijn versleutelde berichten die criminelen elkaar sturen. Als de politie de sleutel weet te vinden, kan de rechter mede op basis van deze berichten een verdachte veroordelen. Of de politie in de zaak De Vries beschikt over dat soort berichten, is niet bekend.

Camerabeelden van moordenaar

Pgp-berichten zijn niet per se nodig om de uitvoerder van een liquidatie te veroordelen, zo blijkt uit de moord op de broer van Nabil B., de kroongetuige in de rechtszaak tegen Ridouan T. Op camerabeelden was duidelijk herkenbaar Shurandy S. te zien. Ook vond de politie DNA-materiaal van de man op het moordwapen. Geconfronteerd met deze bewijzen, bekende S. Een bekentenis alleen is overigens niet genoeg voor een veroordeling. Ook hierbij geldt dat er altijd aanvullend bewijs nodig is.

De pgp-berichten zullen wel nodig zijn om de opdrachtgevers van liquidaties te achterhalen. De moordenaar van de broer van Nabil B. bijvoorbeeld heeft nooit gezegd waarom hij iemand doodschoot. De verdachten die betrokken zouden zijn bij de dood van advocaat Derk Wiersum zeggen evenmin iets over opdrachtgevers. Het Openbaar Ministerie heeft dat ook niet onderzocht, het richt zich alleen op de uitvoerders, heeft zij al eerder laten weten.

De verdachten

Over de verdachten is officieel weinig bekend. De politie heeft alleen losgelaten dat het om een 35-jarige Pool en een 21-jarige Rotterdammer gaat. Diverse media melden dat die laatste verdachte de uit Tiel afkomstige rapper Delano G. is. Dat is weer een neef van iemand die tot de bende van Ridouan T. behoort. De Pool woont sinds een maand of twee met zijn gezin in Maurik. Vorige week is hij nog aangehouden vanwege een bedreiging waarbij mogelijk een vuurwapen is gebruikt. Zowel de Pool als de Rotterdammer zijn bekend bij de politie vanwege eerdere delicten.

Lees ook: