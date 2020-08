Vooral thuis moet Nederland strenger voor zichzelf zijn

Nederland staat op een kruispunt in de coronacrisis, is de boodschap van het kabinet. “Dit is het moment dat het vrij rap mis kan gaan, of dat je naar de goede kant kunt afbuigen”, klonk het alarmerend van minister Hugo de Jonge van volksgezondheid.

De coronastatistieken worden steeds onheilspellender: afgelopen week kwamen er ruim 4.000 besmettingen bij, naar schatting zijn ruim 51.000 Nederlanders besmettelijk. Het aantal ziekenhuisopnames loopt op, nu ook kwetsbare groepen zoals ouderen vaker besmet raken. Bovendien bevindt het reproductiegetal zich al lange tijd boven de 1. Premier Mark Rutte: “Dat betekent dat het virus zich gestaag verspreidt. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af.”

Het kabinet scherpt de coronamaatregelen daarom deels aan, maar het hamert er vooral opnieuw op om de al geldende regels in acht te nemen. Op privéfeestjes in de huiskamer geldt een “dringend advies” om nog maximaal zes volwassen gasten uit te nodigen. Van een aanscherping is hier nauwelijks sprake, omdat het in veel huiskamers toch al moeilijk was om zes mensen op anderhalve meter onder te brengen.

Grotere gezelschappen moeten naar een terras of een zaaltje huren, vindt het kabinet. Voor bruiloften, feesten en partijen in zaaltjes wees Rutte nog een keer op de coronaregels: zitten, op anderhalve meter afstand blijven en geen handen schudden. “Niet van plekken wisselen, geen polonaise en feliciteren op afstand.”

Zoveel mogelijk thuiswerken

Nu de vakanties bijna voorbij zijn, roept het kabinet mensen ook nogmaals op om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Bij veel werknemers zou het beeld bestaan dat iedereen per 1 september weer naar kantoor kan. Dit is niet het geval, benadrukt Rutte: “De cijfers geven daar geen aanleiding toe.” Evenmin als voor de heropening van de enige sector die nog altijd gesloten is, de nachtclubs, per 1 september. “Daarover ben ik niet optimistisch.” De thuisquarantaine voor iemand die contact had met een besmet persoon of voor reizigers uit risicogebieden gaat van 14 naar 10 dagen.

Het kabinet komt juist met deze ingrepen, omdat uit bron- en contactonderzoek blijkt dat veel besmettingen plaatsvinden in de privésfeer en op feestjes. Rutte: “Het gaat juist mis waar mensen elkaar goed kennen en elkaar voldoende vertrouwen om handen schuddend, knuffelend en op minder dan anderhalve meter van elkaar te zijn.”

Overigens is de helft van de besmettingen niet te traceren naar een bron. Desondanks vindt De Jonge dat het kabinet voldoende zicht heeft op het virus. “Het is veel beter dan in het voorjaar. Toen bestreden we het virus heel indicatief, nu weten we veel beter wat het aantal positieve gevallen is.”

Halsema waarschuwt Amsterdam

Dinsdagavond waarschuwde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dat zij de teugels flink zal aantrekken, als de besmettingscijfers in de hoofdstad nog verder oplopen. Dan moet de horeca verplicht om middernacht dicht. Nu al gaat zij strenger toezien op het naleven van de coronaregels.

Dat past in de coronastrategie van het kabinet, dat vindt dat lokale maatregelen effectiever zijn dan nationale ingrepen. Eerder werden lokale uitbraken in kleinere plaatsen als Hillegom en Goes succesvol ‘uitgetrapt’. De sterke opmars die het coronavirus momenteel in de grote steden maakt, is echter nog niet onder controle, hoewel de groei de laatste dagen uit de Rotterdamse besmettingscijfers is.

Mochten de cijfers de komende weken toch nog verder verslechteren, dan komen nieuwe landelijke beperkingen in zicht. Het kabinet hoopt dat koste wat kost te voorkomen, vanwege de grote economische schade die dit met zich meebrengt. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde deze week dat de economie volgend jaar mogelijk alweer groeit, met ruim 3 procent. Mocht Nederland opnieuw op slot gaan, dan krimpt de economie volgend jaar met datzelfde percentage. Rutte zei nog maar eens dat hij hoopt dat de Nederlanders zich verantwoord kunnen gedragen en de coronaregels in acht zullen nemen. “We willen geen crisissfeer. Niemand wil dat.”

