Vooral meisjes worden depressief door sociale media

De mentale gezondheid van jongeren verslechtert, bleek onlangs nog uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nog nooit gaven Nederlandse jongeren hun leven zo’n laag rapportcijfer als nu: een 7,1. Daarbij baart vooral de toestand van meisjes in het voortgezet onderwijs veel zorgen. Het percentage meiden met emotionele problemen steeg in de periode tussen 2017 en 2021 namelijk in rap tempo: van 28 naar 43 procent.

Juist voor meisjes is frequenter gebruik van sociale media een risicofactor, blijkt nu uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meiden die vaker op sociale media zitten scoren namelijk beduidend lager op hun mentale gezondheid, toont Chantie Luijten aan in haar promotieonderzoek. Brengen ze veel tijd door op kanalen als Instagram of Snapchat, dan rapporteren ze ook vaker angstklachten of depressieve gevoelens en ook een lager welzijn.

Luijten ondervroeg voor haar onderzoek ruim 1300 jongeren tussen de 11 en 17 jaar. De middelbare scholieren moesten daarbij op een schaal van één tot vijf aangeven hoeveel gebruik ze maken van platforms als Instagram, Facebook of Snapchat. Ook vroeg ze naar geluksgevoel, dagelijkse zorgen en andere indicatoren die het mentale welzijn bepalen. Meiden die actiever zijn op sociale media scoorden beduidend lager op die factoren.

Jongens rapporteren geen slechtere mentale gezondheid

Opvallend genoeg geldt de sombere conclusie niet voor jongens van dezelfde leeftijd. Als zij veelvuldig grammend of snappend door het leven gaan, rapporteren ze géén slechtere mentale gezondheid. De verklaring voor dit sekseverschil is gissen, maar de onderzoeker denkt dat het kan komen doordat meisjes online vaker het slachtoffer zijn van ongewenste situaties, van seksuele opmerkingen tot intimidatie. Bovendien hebben meisjes, meer dan jongens, de neiging om zichzelf met anderen te vergelijken.

Luijten vond overigens geen causaal verband. Het is daardoor niet zeker of sociale media de klachten daadwerkelijk veroorzaken, of (bijvoorbeeld) dat meisjes met mentale problemen vaker sociale media gebruiken. “Dit onderzoek toont een verband aan, maar de richting van het verband is nog onduidelijk”, vat hoogleraar gezondheidspsychologie Peter van der Velden (Universiteit Tilburg) het samen, die niet betrokken is bij het onderzoek. Hij waakt voor te stellige conclusies. “Eigenlijk laten de meeste onderzoeken weinig of geen negatieve effecten van sociale media zien op de mentale gezondheid. Behalve dan bij mensen die echt verslaafd zijn.”

Kwaliteit vriendschappen van groot belang

Luijten ontdekte ook dat de kwaliteit van vriendschappen voorspellend was voor de mentale gezondheid van jongeren. En ook hier is sprake van een opvallend sekseverschil. Waar jongens rechtstreeks baat hebben bij hechte vriendschappen, is dit verband bij meiden veel indirecter. “Bij meisjes zie je dat de kwaliteit van hechte vriendschappen hun eigenwaarde verhoogt”, zegt Luijten. “Die toegenomen zelfwaardering heeft vervolgens weer een positief effect op het welzijn over de tijd heen.”

Het is volgens Luijten belangrijk om de mentale gezondheid van jongeren beter te monitoren, en daarbij specifiek aandacht te besteden aan schoolgaande meisjes. “Veel hulpverleners hebben de neiging om alleen naar het individu en de stoornis te kijken. Maar dit onderzoek laat zien dat context minstens zo belangrijk is. Hulp bij het aangaan en onderhouden van hechte vriendschappen kan een positieve invloed hebben op het welzijn.”

Lees ook:

Meisjes in grote psychische nood

De prestatiecultuur in het onderwijs lijkt basisscholieren en middelbare scholieren, en dan vooral meisjes, in zware mentale problemen gebracht te hebben.