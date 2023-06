Vooral kwetsbaren zijn de dupe van de crisis in de ouderenzorg

Voor het oplossen van de crisis in de ouderenzorg heeft het kabinet de hoop gevestigd op technologische snufjes, efficiënter werken in de zorg en slimme woonvormen. Of die innovaties op de lange termijn voldoende effect hebben of niet: ouderen en hun mantelzorgers zullen de komende jaren rekening moeten houden met een wachtlijst.

Zo’n 4100 ouderen hebben nu of binnen enkele maanden een plek in het verpleeghuis nodig, terwijl die er niet is. Enkele honderden van deze ouderen wachten al meer dan een half jaar. Het gaat dan om het urgentste deel van de wachtlijst. In totaal wachten zo’n 20.000 mensen tot ze naar een verpleeghuis mogen. Het goede nieuws is dat de urgentiewachtlijst sinds afgelopen najaar iets is gekrompen: in november piekte die nog op 4700 mensen. Het slechte nieuws: de wachttijd voor deze groep groeit al vier jaar. In april 2019 stonden er slechts 31 ouderen in deze categorie op de wachtlijst.

De toename heeft volgens Conny Helder, minister voor langdurige zorg, hooguit gedeeltelijk met een inhaalslag na corona te maken. Mogelijk hebben families de aanmelding voor een verpleeghuis aan het begin van de pandemie uitgesteld. Het personeelstekort in de verpleeghuizen speelt volgens haar een belangrijkere rol.

In de thuiszorg en verpleeghuizen samen zijn volgens brancheorganisatie Actiz nu al ruim 26.000 medewerkers te weinig, en dat tekort loopt op tot 240.000 over dertig jaar. Het kabinet wil niet het totale aantal banen in de zorg uitbreiden. Nu werkt één op de zes Nederlanders in de zorg. Dat moet zo blijven, om te voorkomen dat er te weinig mensen overblijven voor andere sectoren.

Het aantal plekken in zorginstellingen voor ouderen is sinds 2000 gedaald: van 137.000 toen naar zo’n 119.000 vorig jaar. Als er niets verandert in het beleid, zijn er vanwege de vergrijzing over dertig jaar 200.000 plekken extra nodig, zo liet Actiz uitrekenen. Zo veel plekken erbij is onhaalbaar, vindt ook de sector zelf. Helder wil de groei – tot onvrede van de verpleeghuizen – beperken tot maar een paar duizend nieuwe plekken in de komende vijf jaar. Hoeveel precies, is nog voer voor discussie.

De bouw hapert

Hoe dan ook is dat te weinig om aan de groeiende vraag te voldoen. Zorg moet dus steeds vaker thuis, ook voor deze groep vaak ernstig zieke ouderen. Wie nu in het verpleeghuis woont, leeft gemiddeld nog een half jaar. Het kabinet wil tot 2030 40.000 verpleegzorgplekken buiten het verpleeghuis creëren, waar zorg en wonen zijn losgekoppeld. Daar komen nog 250.000 andere typen ouderenwoningen bij.

Of die huizen op tijd gebouwd kunnen worden? Partijen uit de sector betwijfelen het. De bouw hapert, door de hoge inflatie en de problemen met stikstof. Zorgverzekeraar DSW noemde de plannen vorige week onhaalbaar, en pleitte voor extra investeringen in de verpleeghuizen.

Ook de Raad van Ouderen trok aan de bel: die mist in de kabinetsplannen aandacht voor de kwetsbaarste ouderen. Het kabinet kan wel willen dat zij thuis blijven wonen, maar de Raad van Ouderen ziet nog nauwelijks woonvormen waarbij dat mogelijk is.

Veel op het bord van de kwetsbare oudere

Er bestaat al verpleeghuiszorg thuis, een soort intensieve thuiszorg. Die zorg is vaak minder intensief dan in een verpleeghuis. 18.000 mensen maken daar gebruik van. Hoeveel van hen daarvoor noodgedwongen kiezen omdat er geen plek is in een verpleeghuis, is onbekend. Ook niet wat de mogelijkheden en beperkingen van deze zorg thuis zijn, zo meldde eerder de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kennis zou handig zijn, vindt de instantie, gezien het feit dat het kabinet zo wil inzetten op zorg thuis.

Voor ouderen op de wachtlijst is de situatie wrang. Het grootste deel krijgt een vorm van overbruggingszorg, bijvoorbeeld verpleeghuiszorg thuis, maar eigenlijk schiet die voor hen tekort. Daarom blijven ze op de wachtlijst staan voor een verpleeghuisplek. Sommige experts wijten zelfs het relatief grote aantal ouderen dat vorig jaar overleed aan de tekorten in de zorg.

Ook als de plannen van het kabinet op de lange termijn werken, dan nog komt op de korte termijn waarschijnlijk veel op het bord komt van (de families van) kwetsbare ouderen zelf.

