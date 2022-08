Vooral dertigers verlaten de Randstad

De Randstad is volgens het CBS grofweg de provincie Zuid-Holland, het zuidelijke deel van Noord-Holland en een groot deel van de provincie Utrecht. Vorig jaar verlieten ruim 75.000 mensen hun woning in dat gebied. Dat waren er 5000 meer dan een jaar eerder. Omgekeerd kozen juist 53.000 mensen voor een nieuwe woning in de Randstad. Dat is iets minder dan in voorgaande jaren. In totaal verhuisden vorig jaar dus 22.000 mensen meer vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting.

De Randstad trok de afgelopen decennia altijd meer mensen aan dan dat er wegtrokken. Die beweging keerde toen in 2017 meer mensen hun woning in het westen verlieten dan dat er mensen van buiten de Randstad binnenkwamen.

Grootste groep

De laatste twee jaar is te zien dat het vooral dertigers zijn die vertrekken. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep. Er verhuisden bijna 9000 meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Jongeren tot 25 jaar kiezen juist vaker voor de Randstad, vooral vanwege studie of werk.

Mede daarom dat universiteitssteden als Groningen, Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg en Enschede een zogeheten negatief verhuissaldo hebben ten opzichte van de Randstad. Dat wil zeggen: zij verloren meer inwoners aan het westen dan dat er uit die regio nieuwe inwoners bijkwamen.

Gemeenten die populair zijn bij Randstedelingen liggen grotendeels dicht bij de Randstad. In bijvoorbeeld Flevoland, Schouwen-Duiveland, het Rivierengebied, de Veluwe en het noordelijke deel van Noord- Holland. Maar ook op grotere afstand zijn er gemeenten die relatief veel inwoners uit de Randstad aantrokken in 2021. Die liggen bijvoorbeeld in Drenthe, het zuiden van Friesland, de Achterhoek en Oost-Groningen.

